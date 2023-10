Koniec ważności profilu zaufanego! Masz takiego smsa? Lepiej działaj!

Tusk wypłaci zaległe 800 plus? To ekstra 2100 zł na jedno dziecko

Obecnie ważność profilu zaufanego wynosi 3 lata, jednak w trakcie pandemii były one przedłużane automatycznie. Gdy został odwołany stan zagrożenia epidemicznego, wróciła konieczność samodzielnego przedłużenia ważności profilu zaufanego. Dlatego wielu Polaków mogło dostać SMS-y o treści:

- Twój profil zaufany wygasa 31.10.2023. Przedłuż jego ważność po zalogowaniu się na konto. Więcej informacji i podstawa prawna: gov.pl/profilzaufany/aktualnosci - czytamy w SMS-ie pod PZePUAP.

Jeśli zalogujemy się na profil zaufany i zobaczymy komunikat „Profil zaufany przedłużony automatycznie na czas pandemii” to znaczy, że jego ważność wygaśnie 31 października 2023 roku (nawet jeżeli widzimy inną datę wygaśnięcia profilu).

Jak przedłużyć ważność profilu zaufanego?

Najpierw musimy się zalogować na stronie pz.gov.pl Rozwijamy menu pod strzałką w prawym górnym rogu (przy naszych danych) i klikamy profil zaufany W zakładce Szczegóły profilu wybieramy Przedłuż ważność lub zmień dane, a potem klikamy Dalej W oknie z naszymi danymi kontaktujemy sprawdzamy czy się zgadzają (poprawiamy je jeśli się zmieniły), a następnie je potwierdzamy Następnie otrzymamy SMS-a i e-maila z kodem autoryzacyjnym - musimy wpisać je w odpowiednie pola i kliknąć dalej

Jeśli przeszliśmy przez całą procedurę, profil zaufany zostanie przedłużony o 3 lata. Gov.pl zaznacza, że warto sprawdzić w szczegółach profilu, a następnie w danych użytkownikach nazwę profilu - bo z jej pomocą możemy się logować.

Ważne informacje dla osób, które logują się na profil zaufany bankowością elektroniczną

- Jeśli logujesz się do profilu zaufanego bankowością elektroniczną, to po przedłużeniu ważności profilu zniknie jego powiązanie z kontem bankowym. Do profilu zaufanego zalogujesz się tylko nazwą użytkownika lub adresem e-mail, a metoda autoryzacji logowania do profilu zmieni się na SMS z kodem lub push w aplikacji mObywatel, jeśli ta metoda była wcześniej używana - czytamy na stronie rządowej.

M.in. dlatego po przedłużeniu ważności konta należy sprawdzić nazwę naszego profilu. Jeśli chcemy ponownie logować logować się danymi konta bankowego, musimy zalogować się do profilu zaufanego za pomocą nazwy użytkownika, a następnie zmienić dostawcę tożsamości na bank, z którego będziemy się logować.

