Koniec wielkiego polskiego banku. Co mają zrobić jego klienci?

Kilka oddziałów Banku Spółdzielczego w Poznaniu kończy swoją działalność

Do końca 2024 roku Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu zakończy swoją działalność, co bezpośrednio dotknie klientów oddziałów na Mazowszu, m.in. w Ciechanowie, Mławie i Płońsku - pisze serwis warszawawpigulce.pl. Zamknięcie oddziałów Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu, to kolejny krok w restrukturyzacji sektora bankowego w Polsce, mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa depozytów i stabilności finansowej.

Co mają zrobić klienci banku? Mają kilka możliwości do wyboru.

Mogą przenieść swoje konta do Banku Nowego SA, który przejmie obsługę dotychczasowych klientów oddziałów Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu, lub zdecydować się na usługi innych lokalnych banków spółdzielczych. Warto podkreślić, że jeśli klienci nie podejmą żadnych działań do 31 grudnia 2024 roku, ich rachunki zostaną automatycznie wypowiedziane.

Zamknięcie oddziałów w Ciechanowie, Mławie i Płońsku jest wynikiem długotrwałej współpracy między Polskim Bankiem Spółdzielczym w Poznaniu a Bankiem Nowym SA. Celem tej współpracy nie jest połączenie banków, co jest obecnie niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa, lecz zapewnienie bezpieczeństwa depozytów klientów.

Pracownicy banku nie stracą pracy

Pracowników zamykanych oddziałów Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu nie stracą oni pracy. Według informacji przekazanych przez bank, pracownicy tych placówek już zawarli umowy z Bankiem Nowym, co powinno zapewnić im ciągłość zatrudnienia.

Bank Nowy, który przejmie klientów oddziałów Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu, powstał w 2019 roku w ramach przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku. W 2021 roku został przejęty przez Wielkopolski Bank Spółdzielczy (neoBank), a w 2023 roku Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na przejęcie działalności bankowej neoBanku przez Bank Nowy od stycznia 2024 roku.