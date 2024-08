Ruszają zwolnienia grupowe w PGG. To początek redukcji zatrudnienia w górniczym gigancie

PGG rozpoczyna zwolnienia grupowe

W lipcu w piśmie przekazanym związkom podano, że PGG, zamierza zwolnić 435 osób, które już nabyły, albo wkrótce nabędą uprawnienia emerytalne. W tej grupie uwzględniono początkowo 291 pracowników dołowych, 73 administracyjno-biurowych i 71 powierzchni. Jak poinformowała spółka wręczanie wypowiedzeń pracownikom spółki, którzy do 1 lipca br. uzyskali prawo do emerytury, rozpocznie się jeszcze w sierpniu.

- „Zwolnienia obejmą grupę 364 pracowników (pozostali z początkowo planowanej liczby 435 osób zwolnili się sami), ale stosunki pracy zostaną rozwiązane z ok. 260-270 pracownikami (cześć osób jest np. objęta szczególną ochroną związkową)” - napisano w mediach społecznościowych PGG.

Prezes PGG Leszek Pietraszek zasygnalizował niedawno też prace nad programem dobrowolnych odejść, który miałby być kierowany do innej niż emeryci grupy "ściśle dedykowanych pracowników", liczącej ok. 1 tys. osób.

Polska Grupa Górnicza jest największym producentem węgla energetycznego w Polsce i Unii Europejskiej, zatrudniającym ponad 36 tys. osób.

Jakie odprawy dla zwalnianych pracowników?

Każda zwalniana osoba otrzyma odprawę zależną od stażu pracy: w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli jest zatrudniona w PGG co najmniej 8 lat, dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracuje tam od 2 do 8 lat lub jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeśli zatrudnienie w Grupie trwa krócej, niż dwa lata. Ponadto zwalniani otrzymają odprawę emerytalną w wysokości 20 tys. zł (jeżeli od nabycia uprawnień emerytalnych do rozwiązania stosunku pracy nie upłynęło więcej niż 6 miesięcy) albo odprawę jednomiesięczną (w przypadku, gdy od nabycia uprawnień emerytalnych do rozwiązania stosunku pracy upłynęło ponad 6 miesięcy).

Przedstawiciele PGG wyjaśnili, że konieczność zmniejszenia zatrudnienia wynika z trudnej sytuacji finansowej spółki. Kryteriami doboru pracowników do zwolnienia były: nabycie uprawnień emerytalnych przed 1 lipca 2024 r. (kryterium podstawowe) oraz brak wpływu rozwiązania umów z wytypowanymi pracownikami na funkcjonowanie jednostki lub komórki PGG (kryterium pomocnicze, dodatkowe).