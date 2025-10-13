Nowe przepisy Ministerstwa Zdrowia: Planowane zmiany przewidują sprzedaż alkoholu online wyłącznie z odbiorem w punkcie, zakaz promocji piwa (rabaty, pakiety) oraz wyższe kary za nielegalną reklamę (do 750 tys. zł i ograniczenie wolności).

Ograniczenia w uzdrowiskach: Ministerstwo dąży do skuteczniejszej ochrony w uzdrowiskach, podkreślając, że są to miejsca promujące zdrowy styl życia, a obecne lokalne zakazy są niewystarczające.

Wzrost kar i weryfikacja wieku: Projekt zakłada podniesienie minimalnej grzywny za nielegalną reklamę do 20 tys. zł oraz obowiązek weryfikacji wieku kupującego w przypadku wątpliwości.

Termin wejścia w życie: Większość przepisów ma wejść w życie 1 stycznia 2026 r., a regulacje dotyczące sprzedaży online alkoholu rok później, czyli 1 stycznia 2027 r.

Gdzie będzie obowiązywał zakaz sprzedaży alkoholu?

Ministerstwo Zdrowia w najnowszej wersji projektu ustawy proponuje daleko idące zmiany w dostępności napojów alkoholowych. Przełomową zmianą w rządowym projekcie jest propozycja całkowitego zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach paliw. Zakaz ma być całkowity, a nie, jak wcześniej dyskutowano, ograniczony jedynie do godzin nocnych. W uzasadnieniu resort podkreśla, że „zestawienie całodobowego funkcjonowania stacji paliw z podstawową funkcją tych miejsc, jakim jest zaopatrywanie kierujących pojazdami w paliwo, jednoznacznie wskazuje, że możliwość nabywania w nich napojów alkoholowych nie jest korzystna z punktu widzenia zdrowia publicznego”. W 2023 roku w Polsce działało ponad 7,9 tys. stacji benzynowych.

Nowe regulacje mają objąć również uzdrowiska. Projekt zakłada wprowadzenie zakazu sprzedaży na „terenie zakładów leczniczych podmiotów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne”. Ministerstwo zdrowia argumentuje, że uzdrowiska, jako miejsca leczenia, powinny promować zdrowy styl życia. Zmiany dotkną także handlu w internecie – sprzedaż online będzie możliwa, ale wyłącznie z odbiorem osobistym w stacjonarnym punkcie sprzedaży, po weryfikacji tożsamości kupującego.

Co jeszcze zmienią nowe przepisy o sprzedaży alkoholu?

Projekt nowelizacji ustawy wprowadza szereg dodatkowych obostrzeń. Projektowane nowe przepisy alkoholowe przewidują również całkowity zakaz promocji piwa, które do tej pory było wyjątkiem w prawie. Oznacza to koniec z upustami, rabatami, pakietami promocyjnymi czy programami lojalnościowymi zachęcającymi do zakupu tego trunku.

Resort zdrowia chce także znacząco podnieść kary za nielegalną reklamę i promocję napojów alkoholowych. Minimalna grzywna ma wzrosnąć z 10 tys. zł do 20 tys. zł, a maksymalna – z 500 tys. zł aż do 750 tys. zł. Dodatkowo możliwa będzie kara ograniczenia wolności. Nowe regulacje mają również uszczelnić system weryfikacji wieku kupujących. Sprzedawca w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do pełnoletności klienta będzie miał obowiązek zażądać okazania dokumentu potwierdzającego wiek.

Dlaczego Ministerstwo Zdrowia chce zaostrzyć przepisy?

Propozycje Ministerstwa Zdrowia są odpowiedzią na rosnący problem alkoholowy w Polsce oraz nieskuteczność dotychczasowych działań. Jak wynika z danych, w Polsce jest od 600 do 800 tys. osób uzależnionych od alkoholu, a około 3 mln pije w sposób nadmierny i szkodliwy. Nowy projekt uwzględnia wiele postulatów zgłaszanych m.in. przez posłów Lewicy. – Czy pani minister i pani współpracownicy macie dość odwagi ograniczyć całodobową sprzedaż alkoholu, zakazać tego zabójcy na stacjach benzynowych? – pytała w Sejmie posłanka Joanna Wicha.

Głównym argumentem za wprowadzeniem zmian jest fakt, że według Światowej Organizacji Zdrowia skuteczny zakaz sprzedaży alkoholu i ograniczenie jego fizycznej dostępności to jedne z najlepszych metod walki z alkoholizmem. WHO podaje, że alkohol znajduje się na drugim miejscu w Europie wśród najistotniejszych czynników ryzyka dla zdrowia. Szacuje się, że regularne picie zwiększa ryzyko wystąpienia raka jamy ustnej, gardła, przełyku, krtani, wątroby i piersi u kobiet.

Kiedy nowe prawo może wejść w życie?

Zgodnie z propozycją Ministerstwa Zdrowia, większość przepisów miałaby wejść w życie 1 stycznia 2026 roku. Regulacje dotyczące sprzedaży alkoholu przez internet miałyby zacząć obowiązywać rok później, czyli od 1 stycznia 2027 roku. Z kolei przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż alkoholu na stacjach paliw będą mieli czas na dostosowanie się do zmian – ich zezwolenia zachowają ważność przez okres, na jaki zostały wydane, ale nie dłużej niż przez pięć lat od dnia wejścia ustawy w życie. Projekt trafił do konsultacji publicznych.

