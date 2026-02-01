Centralna e-rejestracja NFZ od stycznia 2026 r. to ogólnopolski system zbierający w jednym miejscu terminy wizyt i badań, początkowo dla kardiologii (z e-skierowaniem) oraz profilaktyki raka piersi i szyjki macicy (bez skierowania).

System umożliwia pacjentom łatwe wyszukiwanie i rezerwowanie terminów przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) lub aplikację mojeIKP, eliminując konieczność dzwonienia do wielu placówek.

Funkcja „poczekalni” automatycznie szuka wolnych terminów przez 40-90 dni, a placówki mają obowiązek przekazywania danych, co ma uporządkować kolejki i zapobiec marnowaniu miejsc.

Docelowo do 2029 r. system ma objąć całą ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, co oznacza koniec z lokalnymi listami oczekujących i możliwość szybszego dostępu dla pacjentów elastycznych co do lokalizacji.

e-Rejestracja - długo oczekiwana zmiana

Przez lata każda przychodnia prowadziła własną listę oczekujących na wizytę do lekarza – często w zeszytach, lokalnych systemach komputerowych lub po prostu na pamięć rejestratorki. Pacjenci musieli dzwonić do kilku placówek, porównywać terminy, a często okazywało się, że wolne miejsce przepadło, bo nikt o nim nie wiedział.

Centralna e-rejestracja zmienia zasady gry. To ogólnopolski system informatyczny, który zbiera w jednym miejscu wszystkie dostępne terminy wizyt i badań finansowanych przez NFZ. Zamiast dzwonić do dziesięciu przychodni, wystarczy zalogować się raz – a system sam znajdzie najbliższy wolny termin.

Dla Narodowego Funduszu Zdrowia to próba uporządkowania chaosu. System ma pokazać prawdziwy stan kolejek, zapobiec dublowaniu się zapisów i sprawić, by żaden wolny termin nie zmarnował się przez brak informacji. Kluczowe jest to, że teraz wszystkie placówki realizujące objęte świadczenia muszą przekazywać do systemu swoje harmonogramy i udostępniać terminy pacjentom w całej Polsce.

UWAGA! System działa tylko dla wybranych świadczeń. Nie wszystkie wizyty można umówić online. Sprawdź listę objętych specjalizacji.

Jakie wizyty i badania można umówić online od stycznia 2026

Na początek zakres jest ograniczony. System nie obejmuje wszystkich specjalizacji – to proces rozłożony na lata. Od 1 stycznia 2026 roku centralna e-rejestracja dotyczy trzech rodzajów świadczeń:

Pierwsza wizyta u kardiologa – ale uwaga, wymaga elektronicznego skierowania. Jeśli lekarz rodzinny wystawił je w systemie, możesz od razu przejść do e-rejestracji. Bez e-skierowania droga do systemu jest zamknięta. Bezpłatna mammografia w ramach programu profilaktyki raka piersi – dla kobiet w wieku od 45 do 74 lat. Jeśli mieścisz się w tym przedziale wiekowym, możesz umówić badanie przez system bez żadnego skierowania. Bezpłatna cytologia lub test HPV w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy – dla kobiet od 25 do 64 lat. Podobnie jak w przypadku mammografii, wystarczy spełniać kryterium wiekowe.

To kontynuacja pilotażu, który działał do końca 2025 roku, ale teraz system przestał być eksperymentem. Od stycznia stał się obowiązkiem dla wszystkich placówek realizujących te świadczenia. Oznacza to, że przychodnia, która nie przekazuje danych do centralnej e-rejestracji, może mieć problemy z finansowaniem ze strony NFZ.

Dlaczego nie każdą wizytę można umówić przez system

Jeden szczegół często umyka pacjentom: centralna e-rejestracja dotyczy przede wszystkim wizyt pierwszorazowych. Jeśli jesteś w trakcie leczenia i masz zaplanowane kolejne kontrole, te wizyty nadal będziesz umawiać bezpośrednio w przychodni – tak jak dotychczas. System ma bowiem uporządkować dostęp do wejścia do specjalisty, ale nie zastąpi całkowicie relacji między pacjentem a placówką. To kompromis, który na razie ogranicza skalę zmian i zmniejsza ryzyko paraliżu systemu. W przyszłości prawdopodobnie zakres będzie się poszerzał, ale dziś trzeba pamiętać: e-rejestracja to przede wszystkim narzędzie dla tych, którzy dopiero szukają terminu pierwszej wizyty.

Jak krok po kroku zapisać się na wizytę przez IKP

Dla większości pacjentów podstawowym narzędziem będzie Internetowe Konto Pacjenta, czyli IKP. To oficjalny portal NFZ dostępny pod adresem pacjent.gov.pl. Tam właśnie odbywa się cała obsługa e-rejestracji.

Krok pierwszy: zaloguj się do IKP. Możesz to zrobić przez profil zaufany, bankowość elektroniczną lub e-dowód. Jeśli nie masz profilu zaufanego, warto go założyć – przyda się nie tylko do zdrowia, ale też do wielu innych urzędowych spraw.

Krok drugi: po zalogowaniu wejdź w zakładkę e-rejestracja. Znajdziesz ją w menu głównym. System zapyta, czy chcesz umówić wizytę, czy badanie profilaktyczne.

Krok trzeci: wybierz rodzaj świadczenia. Jeśli masz skierowanie do kardiologa, kliknij Umów wizytę u kardiologa. Jeśli chcesz mammografię lub cytologię, wybierz Umów badanie profilaktyczne.

Krok czwarty: określ swoje preferencje. System zapyta o miejscowość, zakres dat oraz ewentualnie konkretną placówkę. Możesz wybrać tylko jedno miasto albo zaznaczyć, że jesteś gotów pojechać dalej w zamian za szybszy termin.

Krok piąty: system pokazuje dostępne terminy. Jeśli znajdzie wolne miejsce, możesz je zarezerwować od razu. Jeśli nie ma wolnych terminów spełniających Twoje kryteria, system zaproponuje zapis do tzw. poczekalni – o tym za chwilę.

Krok szósty: potwierdź zgłoszenie. Po zakończeniu rejestracji otrzymasz potwierdzenie w IKP oraz SMS-em lub e-mailem. Warto zapisać sobie numer potwierdzenia lub zrobić zrzut ekranu.

Aplikacja mojeIKP – wygodniejsze umawianie wizyt przez telefon

Dla wielu osób wygodniejsza będzie aplikacja mojeIKP. Funkcjonalnie działa bardzo podobnie do strony internetowej, ale jest dostosowana do ekranu smartfona. Interfejs jest prostszy, a powiadomienia o zmianach terminu przychodzą bezpośrednio na telefon. Ogromną zaletą aplikacji jest to, że wizytę można odwołać dosłownie w biegu – jednym kliknięciem. To ważne, bo odwołany termin automatycznie wraca do puli i może zostać przydzielony innej osobie czekającej w poczekalni. Dzięki temu system działa sprawniej, a kolejki mogą się skracać.

Poczekalnia – jak system sam szuka terminu za pacjenta

Jednym z najciekawszych elementów centralnej e-rejestracji jest poczekalnia. To rozwiązanie, które zastępuje żmudne polowanie na zwolnione miejsca. Jeśli system nie znajdzie od razu terminu spełniającego Twoje kryteria, możesz zgłosić się do wirtualnej poczekalni. Jak to działa? Określasz, jak długo i gdzie jesteś gotów czekać – na przykład wybierasz trzy miasta i maksymalny termin na dwa miesiące w przód. System przez określony czas automatycznie sprawdza nowe terminy. Dla wizyt specjalistycznych mechanizm działa przez 40 dni, a dla badań profilaktycznych przez 90 dni.

Jeśli w tym czasie pojawi się pasujące miejsce – na przykład ktoś odwoła wizytę – zostaniesz zapisany automatycznie i dostaniesz powiadomienie SMS-em lub e-mailem. Oznacza to jedno: nie trzeba codziennie sprawdzać strony ani dzwonić do przychodni. System pracuje za Ciebie.

Dla osób bez Internetu – rejestracja przez przychodnię

Centralna e-rejestracja nie oznacza wykluczenia osób, które nie korzystają z Internetu. Nadal można zapisać się osobiście w rejestracji przychodni lub telefonicznie – tak jak dotychczas. Różnica polega na tym, że pracownik placówki wpisze pacjenta do centralnego systemu. Z punktu widzenia NFZ wizyta i tak przechodzi przez e-rejestrację, nawet jeśli pacjent nigdy nie logował się do IKP. To ważne zwłaszcza dla seniorów i osób korzystających wyłącznie z telefonu stacjonarnego. Nikt nie zostaje poza systemem – zmienia się tylko sposób zapisu danych.

UWAGA! Odwołanie wizyty ma znaczenie! Jeśli nie możesz przyjść, odwołaj termin przez IKP. Zwolnione miejsce trafi do osoby z poczekalni.

Co dalej? Duża rozbudowa systemu od sierpnia 2026

Centralna e-rejestracja nie kończy się na kardiologii i profilaktyce. Od sierpnia 2026 roku do systemu dołączy kolejnych 12 specjalizacji medycznych, w tym między innymi endokrynologia, nefrologia, choroby płuc czy choroby zakaźne. Docelowo – zgodnie z planem Ministerstwa Zdrowia – do końca 2029 roku e-rejestracja ma objąć całą ambulatoryjną opiekę specjalistyczną. To długi proces, rozłożony na kilka lat, ale styczeń 2026 jest pierwszym realnym krokiem w tej rewolucji.

Jedna kolejka w całej Polsce – co to oznacza w praktyce

Największa zmiana jest niewidoczna na pierwszy rzut oka. Zamiast setek lokalnych list oczekujących powstaje jeden centralny wykaz. System widzi wolne terminy w różnych województwach i może je zaproponować pacjentowi, jeśli ten wyrazi zgodę na dojazd. W praktyce osoby elastyczne – gotowe pojechać dalej – mogą szybciej dostać się do lekarza. Teraz trudniej będzie blokować terminy w kilku przychodniach naraz, a zwolnione miejsca mają mniejszą szansę się zmarnować. Nie oznacza to jednak automatycznego skrócenia kolejek. System porządkuje dostęp do świadczeń, ale nie zwiększa liczby lekarzy ani dostępnych terminów badań. To różnica, o której rzadko mówi się wprost. Centralna e-rejestracja to narzędzie organizacyjne, nie remedium na niedobory kadrowe w służbie zdrowia.

Co warto wiedzieć o nowym systemie

Centralna e-rejestracja to zmiana, która dotyka miliony pacjentów, choć na razie w ograniczonym zakresie. System działa, placówki mają obowiązek przekazywania danych, a pacjenci zyskują nowe narzędzie do umawiania wizyt.

Najważniejsze, co warto zapamiętać: loguj się przez pacjent.gov.pl lub aplikację mojeIKP, wybieraj preferowane miasto i termin, a jeśli nie ma wolnych miejsc – zapisz się do poczekalni. System będzie automatycznie szukał dla Ciebie terminu przez kilkadziesiąt dni.

Pamiętaj, że na razie system obejmuje tylko kardiologię i badania profilaktyczne, ale już od sierpnia pojawi się kolejnych kilkanaście specjalizacji. A docelowo – do 2029 roku – cała ambulatoryjna opieka specjalistyczna ma być dostępna przez jeden centralny system. Czy to rzeczywiście koniec z kolejkami? Czas pokaże, ale pierwszy krok został zrobiony.

