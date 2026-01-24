Sanatorium "na już": Zwroty miejsc, zwłaszcza zimą, pozwalają na szybki wyjazd do sanatorium, skracając kolejkę.

Dla kogo "last minute": Oferta dla osób z zatwierdzonym skierowaniem, pasującym profilem leczenia i spełniających warunek 18 miesięcy od poprzedniego pobytu.

Szybka decyzja, szybki wyjazd: Wymagana jest gotowość do wyjazdu w ciągu kilku dni i regularny kontakt z NFZ.

Oszczędź do 30%: Wybierając pobyt poza sezonem (październik-kwiecień), możesz znacząco obniżyć koszty sanatorium.

Sanatorium na NFZ od ręki: zwroty skracają kolejkę

Wielu pacjentów czeka na leczenie uzdrowiskowe miesiącami, ale są sytuacje, w których wyjazd można przyspieszyć. Chodzi o tzw. zwroty, czyli miejsca zwolnione przez osoby, które z różnych powodów rezygnują z wyjazdu. To właśnie one sprawiają, że sanatorium może stać się dostępne praktycznie „na już” — nawet do popularnych kurortów, takich jak Ciechocinek, Kołobrzeg, Polańczyk czy Ustroń.

Najwięcej rezygnacji pojawia się zimą. W tym okresie — jak informuje łódzki oddział NFZ — do Funduszu trafia dziennie nawet około 60–70 rezygnacji ze skierowań.

Sanatorium last minute na NFZ: kto może skorzystać

Możliwość wyjazdu w formule last minute nie jest dostępna dla każdego. Z takiej opcji może skorzystać wyłącznie pacjent, którego skierowanie zostało już pozytywnie rozpatrzone i który posiada numer w kolejce oczekujących.

Liczy się także zgodność leczenia z potrzebami zdrowotnymi pacjenta. NFZ nie może przydzielić zwolnionego miejsca „w ciemno” — profil sanatorium musi pasować do wskazań medycznych.

Dodatkowo obowiązuje zasada odstępu czasowego. Z wyjazdów last minute mogą korzystać osoby, u których od zakończenia poprzedniego turnusu minęło co najmniej 18 miesięcy. Ten limit nie dotyczy pacjentów, którzy wcześniej nie byli w sanatorium finansowanym przez NFZ.

Jak skorzystać z sanatorium last minute

W przypadku zwrotów kluczowa jest szybka reakcja, bo wolne miejsca mogą pojawić się z dnia na dzień. Dlatego zaleca się regularny kontakt z działem leczenia uzdrowiskowego w oddziale NFZ, do którego złożono skierowanie — najlepiej telefonicznie.

Trzeba też pamiętać o terminach. W normalnym trybie pacjent otrzymuje informację o rozpoczęciu turnusu z wyprzedzeniem 14 dni, natomiast przy last minute czas na przygotowanie może być znacznie krótszy. Z tej opcji najczęściej korzystają osoby, które mogą spakować się i wyjechać nawet po kilku dniach od otrzymania propozycji.

Ile kosztuje sanatorium 2026

W 2026 roku pacjenci nadal ponoszą część kosztów pobytu w sanatorium. Wysokość opłat zależy od standardu pokoju oraz sezonu.

Do 30 kwietnia 2026 obowiązują m.in. następujące stawki:

* 32,60 zł – pokój jednoosobowy z pełnym węzłem,

*19,50 zł – pokój dwuosobowy z pełnym węzłem

* 10,60 zł – pokój wieloosobowy bez pełnego węzła

Od 1 maja 2026 zaczyna się sezon wysoki, a ceny rosną aż do 30 września 2026. Przykładowo:

* 40,90 zł – pokój jednoosobowy z pełnym węzłem

* 27,30 zł – pokój dwuosobowy z pełnym węzłem

* 11,90 zł – pokój wieloosobowy bez pełnego węzła (w studiu).

Jak zaoszczędzić nawet 30 proc.

Największą zaletą wyjazdu poza sezonem jest niższa odpłatność. NFZ wskazuje, że pobyt w sanatorium poza szczytem może być tańszy nawet o 30 proc. Różnica jest widoczna na konkretnym przykładzie: 21 dni w pokoju dwuosobowym z pełnym węzłem sanitarnym kosztuje w sezonie wysokim 573,30 zł, a poza sezonem 409,50 zł. To wyraźna oszczędność przy tym samym czasie trwania turnusu.

PTNW Balcerowicz