Koniec z ukrywaniem cen mieszkań przez deweloperów! Sejm uchwalił ustawę

Sejm za poprawkami Senatu w ustawie o jawności cen mieszkań. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta

Sejm RP wykonał krok w kierunku zwiększenia transparentności na rynku nieruchomości, przyjmując poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Nowe przepisy nakładają na deweloperów obowiązek ujawniania cen mieszkań, co ma na celu ułatwienie potencjalnym nabywcom porównywanie ofert i podejmowanie bardziej świadomych decyzji.

Nowelizacja, której autorem jest klub Polska 2050-TD, wprowadza kilka istotnych zmian. Deweloperzy będą zobowiązani do prowadzenia stron internetowych, na których będą publikowane ceny mieszkań od początku sprzedaży aż do jej zakończenia. Informacje te będą musiały być aktualizowane co 24 godziny, a sprzedający będzie zobowiązany do ich archiwizowania, umożliwiając kupującym porównywanie historycznych danych.

Nowe obowiązki dla deweloperów. Będą musieli podawać ceny

Zgodnie z nowymi przepisami, sprzedający będzie musiał umieścić cenę za metr kwadratowy oraz cenę całości nieruchomości na swojej stronie internetowej, a także na specjalnym rządowym portalu (dane.gov.pl). To kluczowa zmiana, która ma zapewnić dostęp do rzetelnych informacji dla wszystkich zainteresowanych zakupem mieszkania.

Dla firm, które nie będą przestrzegać nowych przepisów, przewidziano kary. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) będzie odpowiedzialny za nakładanie sankcji na deweloperów, którzy nie będą wywiązywać się z obowiązku ujawniania cen. To istotny element, który ma zapewnić realne przestrzeganie nowych regulacji.

Nowe przepisy regulują również sytuacje, w których dochodzi do rozbieżności pomiędzy ceną podaną a ceną oferowaną przy zawarciu umowy. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, nabywca będzie miał prawo do żądania sprzedaży nieruchomości po cenie dla niego najkorzystniejszej. To dodatkowe zabezpieczenie dla kupujących, które ma zapobiegać nieuczciwym praktykom.

Ustawa precyzuje, że deweloper ma obowiązek publikowania cen metra kwadratowego całości oferowanych nieruchomości, czyli razem z garażem czy komórką lokatorską. Naruszenie tego obowiązku będzie traktowane jako praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów i będzie podlegać karze.

Jedna z poprawek Senatu doprecyzowuje, że cena, którą musi ujawnić sprzedający mieszkanie, jest ceną podaną w umowie deweloperskiej.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Zgodnie z założeniami, ustawa ma wejść w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia. Oznacza to, że deweloperzy mają niewiele czasu na dostosowanie się do nowych regulacji i przygotowanie swoich stron internetowych do publikacji cen mieszkań. Ustawa trafi do podpisu na biurko prezydenta.

