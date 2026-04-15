Zakaz handlu w niedzielę nie dotyczy sklepów prowadzonych przez właścicieli na własny rachunek. Właśnie na tym polega sedno zmiany, którą ogłosiła Grupa Eurocash dla sieci sklepów alkoholowych Duży Ben. Przejście z modelu agencyjnego na franczyzowy sprawi, że sklepy tej sieci będą mogły działać każdego dnia tygodnia — również w niedziele i święta.

Duży Ben przechodzi na franczyzę. Co to oznacza dla klientów?

Zmiana modelu działania już się rozpoczęła. Potrwa do końca 2027 roku. Wszystkie nowe placówki sieci Duży Ben będą otwierane wyłącznie w formule franczyzowej. Istniejące sklepy przejdą transformację etapami.

Dla klientów najważniejsza informacja jest prosta: sklepy Dużego Bena będą dostępne także wtedy, gdy większość dużych sklepów jest zamknięta. Franczyzobiorca prowadzi sklep jako przedsiębiorca. Nie obowiązuje go zakaz handlu w niedzielę.

Warszawa, Wrocław, Poznań, Szczecin — tu zaczyna się zmiana

Pierwszy etap wdrożenia nowego modelu obejmie cztery województwa: mazowieckie, dolnośląskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie. Kluczowe miasta to Warszawa, Wrocław, Poznań i Szczecin.

To właśnie tam klienci jako pierwsi zyskają dostęp do sklepów Dużego Bena otwartych w niedziele i święta.

Co mówi CEO Dużego Bena o franczyzie?

Agnieszka Kozłowska, CEO sieci Duży Ben, wyjaśnia cel zmiany wprost.

— Franczyza pozwala nam łączyć siłę dużej organizacji z przedsiębiorczością lokalnych partnerów, a jednocześnie szybciej i bardziej elastycznie reagować na zmieniające się warunki rynkowe — podkreśla Kozłowska.

Sieć widzi w nowym modelu realny potencjał do wzrostu sprzedaży i budowania skali biznesu w kolejnych latach.

Remodeling sklepów Dużego Bena — kto za to płaci?

To ważne pytanie dla przyszłych franczyzobiorców. Eurocash wziął na siebie finansowanie pełnego remodelingu placówek. Obejmuje on witryny, wnętrza i visual merchandising.

Partnerzy nie będą musieli wykładać własnych pieniędzy na przebudowę sklepu. Co więcej — na czas modernizacji otrzymają wynagrodzenie postojowe. Eurocash zapewni też pełne wsparcie wdrożeniowe oraz szkolenia dla właściciela i pracowników.

Co zyska franczyzobiorca sieci Duży Ben?

Oferta franczyzowa Dużego Bena obejmuje:

w pełni wyposażony sklep gotowy do działania,

prosty model operacyjny,

pakiet szkoleń dla właściciela i personelu,

system bonusów sprzedażowych i jakościowych,

dostęp do aplikacji mobilnej oraz kanałów e-commerce i q-commerce sieci.

Model został zaprojektowany tak, by wejście do sieci było jak najprostsze. Franczyzobiorca ma skupić się na sprzedaży — resztą zajmuje się Eurocash.

Zakaz handlu w niedzielę omijany przez coraz więcej sieci

Sklepy franczyzowe to jeden z największych beneficjentów obowiązujących przepisów o zakazie handlu. Właściciel placówki działający na własny rachunek nie jest pracownikiem. Przepisy go nie dotyczą.

Duży Ben nie jest pierwszy. Podobny model od lat stosują sieci takie jak Żabka czy inne convenience store. Teraz do tego grona dołączają kolejne sklepy — tym razem pod szyldem Eurocashu.

Transformacja sieci Duży Ben to sygnał dla całego rynku: franczyza staje się standardem w handlu detalicznym. Sklepy otwarte w niedziele i święta to dziś nie przewaga konkurencyjna — to konieczność.

GALERIA. Nocna prohibicja przesądzona. Rada Warszawy zdecydowała o zakazie sprzedaży alkoholu

Świadomość młodzieży na temat alkoholu

QUIZ PRL: Wódka walutą, bimbrownictwo oporem. Fenomen kultury picia w PRL-u Pytanie 1 z 15 Pytanie z gatunku trudnych. Jaki procent budżetu państwa stanowiły wpływy ze sprzedaży alkoholu w 1980 roku? około 8% ponad 14% około 20% Następne pytanie