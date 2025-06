i Autor: jarmoluk, Pixabay.com Galeria handlowa

Zakupy

Koniec zakupów w galerii? Słynna sieciówka zamyka sklepy

Jeszcze niedawno znana sieć handlowa była mekką dla kobiet plus size, oferując modne ubrania w większych rozmiarach. Dziś, ku zaskoczeniu wielu, marka ogłasza zamknięcie aż 180 sklepów stacjonarnych do końca 2025 roku - pisze serwis dlahandlu.pl. Co stoi za tą decyzją i czy to oznacza koniec działalności sieci?