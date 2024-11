Koniec zbierania naklejek w Biedronce. Jak szybko zebrać Gang Produkciaków

Podniesienie wieku emerytalnego coraz bliżej! Tylko to może uratować seniorów

Koniec Gangu Produkciaków w Biedronce

Biedronka prowadzi popularne akcje polegające na zbieraniu maskotek. Początkowo akcja ma na celu dbanie o zdrowie dzieci i zachęcała do jedzenia owoców i warzyw. W tegorocznej edycji sieć postawiła na promocję produktów codziennego użytku. Gang Produkciaków pojawił się w sieci Biedronka na koniec sierpnia 2024. Wtedy zaczęła się też akcja zbierania naklejek, które można wymienić na maskotki. 60 zebranych naklejek to możliwość odebrania za darmo maskotki Gangu Produkciaków. Do zebrania jest 17 maskotek: Ziemniak Ziemowit, Czekolada Celinka, Muffinka Marylka, Wkrętarka Wiki, Frytki Filomenki, Lód Lila, Lód Lucek, Parówki Pamelki, Groszek Grześ i Grażynka, Apka Biedronka, Pieróg Patryk, Malina Malwina, Szampon Szymon, Sok Sebek, Papier Pakosław, Pasta Pola, Serek Sławek.

Naklejki Gangu Produkciaków można wklejać do specjalnych klaserów. Uzupełnienie całego klasera 60 naklejkami uprawnia do odbioru jednej maskotki za darmo. Naklejki przyznawane są na zakupach, kiedy to wartość koszyka przewyższa kwotę 69 zł. Pluszaka z Gangu Produkciaków można również kupić. Za 24,99 zł można kupić pluszaka wtedy, kiedy w klaserze jest 30 naklejek. Natomiast za 49,99 zł po prostu kupimy zabawkę nie bawiąc się żadne zbierania naklejek.

Mało czasu na zebranie gangu Biedronki

Jak wspomnieliśmy, kampania wystartowała w wakacje i właśnie dobiega końca. Sklepy będą wydawały naklejki do 16 listopada 2024 roku. Zatem z zebraniem kolekcji naklejek trzeba się spieszyć, jeśli chcemy bezpłatnie dostać zabawkę lub kupić ją za połowę ceny. Same maskotki będą wydawane w sklepach maksymalnie do 30 listopada - w zależności od dostępności zabawek.