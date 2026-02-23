Heyah 01 kończy działalność 23 lutego 2026 r. – to pewne i nieodwołalne

Migracja do Red Bull Mobile odbędzie się automatycznie, bez działania ze strony klienta

W dniu przeniesienia możliwa jest krótka przerwa w dostępie do usług

T-Mobile oferuje bezpłatną wymianę karty SIM na eSIM

Heyah 01 znika z rynku – co to oznacza dla użytkowników?

Użytkownicy Heyah 01 nie muszą podejmować żadnych kroków, by zachować swój numer telefonu. Migracja do Red Bull Mobile nastąpi automatycznie 23 lutego 2026 r. Operator zaznacza jednak, że w tym dniu mogą wystąpić krótkotrwałe przerwy w działaniu usług telekomunikacyjnych.

Każdy klient otrzyma nowe warunki umowy. Szczegóły dotyczące daty i przebiegu przeniesienia numeru zostaną przesłane e-mailem z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

Karta SIM czy eSIM? T-Mobile daje wybór

Dotychczasowe karty SIM pozostają ważne – nie trzeba ich wymieniać. T-Mobile udostępnił jednak możliwość bezpłatnej wymiany na standard eSIM dla tych, którzy chcą skorzystać z nowocześniejszego rozwiązania. Operator tłumaczy całą operację chęcią zapewnienia klientom dostępu do nowocześniejszych technologii.

Heyah – legenda polskiego rynku prepaid

Marka Heyah zadebiutowała 13 marca 2004 r. jako oferta prepaid PTC. Rewolucjonizowała rynek: ceny poniżej 1 zł za minutę, sekundowe taktowanie połączeń i innowacyjny model sprzedaży online, który pozwalał klientom samodzielnie wybierać numer – zwykle zaczynający się od trzech ósemek.

Efekty były błyskawiczne. W ciągu zaledwie 8 tygodni Heyah zdobyła milion użytkowników. Była też pierwszą ofertą wyraźnie oddzieloną od głównego brandu operatora i – co wówczas było nowością – niedołączano do niej zestawów z telefonami. Heyah 01 w obecnej formie funkcjonowała od 2020 r.

Red Bull Mobile – nowy dom dla klientów Heyah

Red Bull Mobile to marka działająca w sieci T-Mobile, skierowana do aktywnych i młodych użytkowników. Przeniesienie klientów Heyah 01 do tej sieci wpisuje się w szerszą strategię konsolidacji marek wirtualnych operatorów funkcjonujących pod skrzydłami T-Mobile w Polsce.