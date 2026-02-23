Akcja „4+4 gratis” na wafelki Prince Polo z limitem 16 sztuk dziennie na kartę

Ser żółty, proszki do prania, kawa mielona i kefir objęte promocjami typu „1+1” i „2+2 gratis”

Drugi słoik kremu z orzeszków ziemnych Go Vege z rabatem aż 92 proc.

Czekolady Milka, batony Mars, Snickers i Kinder Cards taniej dla posiadaczy karty lojalnościowej

Jednodniowe okazje w Biedronce – co i kiedy?

Biedronka od poniedziałku 23 lutego 2026 roku uruchamia serię krótkich, jednodniowych promocji dla uczestników programu lojalnościowego Moja Biedronka. Potrzebna jest aplikacja lub fizyczna karta sieci.

W poniedziałek 23 lutego klientów czeka m.in. „2+2 gratis” na ser żółty w plastrach Rycki Edam Exclusive (135 g) oraz „1+1 gratis” na proszki do prania Persil (1,65 kg), których regularna cena wynosi 47,99 zł. Przy zakupie dwóch opakowań oszczędność sięga właśnie tej kwoty.

We wtorek 24 lutego Biedronka oferuje „1+1 gratis” na kawę mieloną Melitta (500 g), „1+1 gratis” na lakiery do włosów Taft oraz „2+2 gratis” na mąkę Szymankowską (1,1 kg).

Środa 25 lutego przynosi z kolei „2+2 gratis” na kefir Krasnystaw i Monte Zott oraz „1+1 gratis” na kawę Dallmayr Classic Intense (500 g).

Promocje w Biedronce do końca lutego – dział z chemią i kosmetykami

Dłuższe akcje, trwające do soboty 28 lutego, obejmują przede wszystkim dział chemiczny i kosmetyczny. Posiadacze karty Moja Biedronka mogą skorzystać z „1+1 gratis” na kapsułki do prania Persil Caps (29 sztuk, cena regularna 48,99 zł za opakowanie). Teraz za tę samą kwotę wyjdą dwa opakowania.

Dostępne są też „1+1 gratis” na całą markę Nivea, „1+1 gratis” na żele pod prysznic Le Petit Marseillais oraz drugi produkt za 1 zł na wszystkie szczoteczki i pasty do zębów.

„4+4 gratis” na Prince Polo i batony – ile można kupić?

Dla wszystkich klientów – bez konieczności posiadania karty – Biedronka przygotowała „3+3 gratis” na rogaliki kakaowe Baitz i „2+2 gratis” na ciastka kremówki Bonitki. Drugi słoik kremu z orzeszków ziemnych Go Vege (500 g) dostępny będzie z rabatem wynoszącym aż 92 procent.

Właściciele karty Moja Biedronka mają do dyspozycji dodatkowe promocje na słodycze. Drugi produkt za 1 zł obejmuje duże czekolady Milka. Akcją „3+3 gratis” objęte są wszystkie batony Mars, Snickers, Twix, Bounty i Milky Way, a także Kinder Cards.

Najmocniejszą promocją w tej kategorii jest „4+4 gratis” na wszystkie wafelki Prince Polo. Obowiązuje dzienny limit – maksymalnie 16 sztuk na kartę Moja Biedronka. To wystarczająco dużo, by solidnie uzupełnić zapasy ulubionych wafelków.

Pamiętaj o limitach i karcie lojalnościowej

Korzystając z promocji w Biedronce, warto pamiętać o kilku zasadach. Większość akcji typu „gratis” wymaga posiadania karty Moja Biedronka – w formie aplikacji lub plastikowej karty. Niemal każda promocja ma też swój dzienny limit zakupów. Przed wizytą w sklepie warto sprawdzić aktualne warunki w aplikacji lub na stronie sieci.

