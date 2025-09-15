Czeski przewoźnik RegioJet startuje na trasie Warszawa–Kraków z jedną parą połączeń dziennie, a czas przejazdu wyniesie 3 godziny 20 minut.

Wejście RegioJet już teraz wymusiło na PKP Intercity obniżki cen biletów, np. standardowy przejazd za 70 zł był dostępny za 45 zł.

Na polski rynek wchodzi również Leo Express, który od marca 2026 r. uruchomi połączenia Warszawa–Kraków–Praga, oferując m.in. bilety za 9 zł.

Nowa konkurencja oznacza dla pasażerów tańsze podróże, większy wybór i potencjalną poprawę jakości usług na polskiej kolei.

Czeski Regiojet startuje na trasie Warszawa–Kraków

Już w czwartek na trasie Warszawa–Kraków zadebiutuje czeski przewoźnik RegioJet. Na początku uruchomi tylko jedną parę połączeń dziennie, a czas przejazdu wyniesie 3 godziny 20 minut. Pierwsze kursy traktowane są jako pilotaż, ponieważ proces uzyskania pełnej licencji w Polsce jest złożony i wymaga czasu.

Według planów spółki, od połowy grudnia zacznie się stopniowa rozbudowa siatki połączeń krajowych. Do kwietnia 2026 roku przewoźnik chce w pełni uruchomić regularne kursy nie tylko na linii Warszawa–Kraków, ale także do Poznania i Trójmiasta.

Konkurencja wymusza obniżki cen

Jak zauważa „Dziennik Gazeta Prawna”, sama zapowiedź kursów RegioJet skłoniła PKP Intercity do korekty cen. W praktyce oznacza to, że w ostatni piątek bilet na kurs Intercity kosztował 45 zł, czyli o 4 zł mniej niż u konkurencji. Standardowo ten sam przejazd wyceniany był na 70 zł. Z kolei podróż Pendolino, która zwykle wiąże się z wydatkiem 169 zł, w tym samym czasie była dostępna za 101 zł.

Leo Express wchodzi do gry

Na polskim rynku pojawi się także drugi gracz z Czech – Leo Express. Spółka już teraz obsługuje połączenia z Pragi do Krakowa, a od 1 marca 2026 roku przedłuży kursy do Warszawy. Na trasie Warszawa–Kraków–Praga mają kursować dwie pary pociągów dziennie.

Co ciekawe, firma oferuje symboliczne promocje – „najtańsze bilety na kurs z Warszawy do Krakowa sprzedaje za 9 zł, ale w całym pociągu są tylko cztery miejsca w tej cenie” – ustalił „DGP”.

Co oznacza konkurencja dla pasażerów?

Wejście czeskich przewoźników to realna szansa na tańsze podróże i większą dostępność połączeń. Dla pasażerów oznacza to nie tylko oszczędności, ale także szerszy wybór w zakresie godzin i kategorii pociągów. Z perspektywy rynku kolejowego w Polsce nowa sytuacja może być przełomowa – PKP Intercity, przyzwyczajone do pozycji monopolisty, będzie musiało konkurować jakością obsługi, cenami i ofertą dodatkowych usług.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej - Karpacz 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.