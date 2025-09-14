Zaskakujące obniżki NFZ. Tyle zapłacisz za sanatorium od 1 października

Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Marta Kowalska
2025-09-14 10:12

Jesienny wyjazd do sanatorium może być znacznie tańszy niż letni. Od 1 października 2025 r. NFZ obniża stawki za zakwaterowanie i wyżywienie nawet o kilkanaście procent. Trzytygodniowy turnus już od 222 złotych!

Budynek uzdrowiskowy z drewnianymi zdobieniami i balkonami, otoczony zielenią, z alejką spacerową i stawem, po którym pływają łabędzie. Na pierwszym planie widać spacerujących kuracjuszy i figury gęsi, symbolizujące spokój i odpoczynek. W prawym górnym rogu, w czerwonym okręgu, widoczne są banknoty i monety, obrazujące niższe ceny sanatoryjnych turnusów. Więcej o obniżkach NFZ przeczytasz na Super Biznes.

i

Autor: Shutterstock (2) Budynek uzdrowiskowy z drewnianymi zdobieniami i balkonami, otoczony zielenią, z alejką spacerową i stawem, po którym pływają łabędzie. Na pierwszym planie widać spacerujących kuracjuszy i figury gęsi, symbolizujące spokój i odpoczynek. W prawym górnym rogu, w czerwonym okręgu, widoczne są banknoty i monety, obrazujące niższe ceny sanatoryjnych turnusów. Więcej o obniżkach NFZ przeczytasz na Super Biznes.
  • Znaczne obniżki cen od 1 października 2025 r.: NFZ wprowadza niższe stawki za sanatorium jesienią i zimą, oferując 3-tygodniowy turnus już od 222 zł, co jest nawet o kilkaset złotych taniej niż latem.
  • Łatwiejszy dostęp i krótsze kolejki: Jesienno-zimowy sezon (od października do kwietnia) to szansa na szybszy wyjazd (kolejki krótsze o 3-6 miesięcy) dzięki mniejszemu zainteresowaniu.
  • Proces skierowania jest teraz elektroniczny: Skierowanie wystawia lekarz POZ lub specjalista, a cały proces trafia do NFZ elektronicznie, bez papierowych dokumentów.
  • Dodatkowe koszty i co jest w cenie: Należy pamiętać o dopłatach za dojazd, opłatę klimatyczną czy dodatkowe usługi (ok. 300-600 zł), jednak wszystkie zabiegi i konsultacje lekarskie są finansowane przez NFZ.
Sezonowe odpłatności w uzdrowiskach

Podobnie jak w hotelach, również w sanatoriach obowiązują różne stawki częściowej odpłatności w zależności od pory roku. Od października do końca kwietnia trwa tzw. I sezon rozliczeniowy – z niższymi dopłatami pacjentów niż w popularnym czasie letnim.

Dlaczego jesienią pacjent płaci mniej? To proste – latem sanatoria są przepełnione, więc odpłatności są wyższe. Jesienią i zimą, gdy zainteresowanie spada, NFZ obniża stawki dla pacjentów, aby zachęcić do przyjmowania przydzielonych terminów jesienno-zimowych.

Konkretne odpłatności na jesień 2025

Odpłatności pacjenta za zakwaterowanie i wyżywienie (okres 1.10.2025-30.04.2026):

  • Pokój wieloosobowy bez łazienki: 10,60 zł/doba → 222,60 zł za 21 dni
  • Pokój wieloosobowy z łazienką: 12,50 zł/doba → 262,50 zł za 21 dni
  • Pokój 2-osobowy bez łazienki: 14,20 zł/doba → 298,20 zł za 21 dni
  • Pokój 2-osobowy z łazienką: 19,50 zł/doba → 409,50 zł za 21 dni
  • Pokój 1-osobowy bez łazienki: 24,90 zł/doba → 522,90 zł za 21 dni
  • Pokój 1-osobowy z łazienką: 32,60 zł/doba → 684,60 zł za 21 dni

Porównanie z sezonem letnim: Najdroższy pokój jednoosobowy latem – odpłatność pacjenta 40,90 zł/dobę (858,90 zł za turnus), czyli o 174 złote więcej niż jesienią!

Kto nie płaci za sanatorium?

Całkowite zwolnienie z opłat przysługuje:

  • Dzieciom i młodzieży do 18 lat (studentom do 26 lat)
  • Osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności
  • Pracownikom narażonym na azbest
  • Inwalidom wojennym i kombatantom

Jak dostać skierowanie?

Krok po kroku:

  1. Wizyta u lekarza – skierowanie wystawia lekarz POZ lub specjalista mający umowę z NFZ
  2. Elektroniczna rejestracja – skierowanie trafia automatycznie do NFZ
  3. Ocena balneologa – lekarz NFZ sprawdza zasadność i przydziela miejsce
  4. Otrzymanie terminu – NFZ przysyła pisemne potwierdzenie z datą i miejscem

Ważne: Nie ma już skierowań papierowych – wszystko odbywa się elektronicznie.

Dlaczego jesienne terminy są korzystne?

Jeśli NFZ przydziela Panu/Pani termin jesienny:

  • Mniejsza odpłatność – oszczędność nawet kilkaset złotych
  • Spokojniejsza atmosfera – mniej turystów w uzdrowiskach
  • Lepsze warunki dla niektórych schorzeń – chłodniejszy klimat sprzyja terapiom kardiologicznym i oddechowym
  • Łatwiejszy dojazd – mniej korków na drogach do uzdrowisk, więcej miejsc w pociągach

Dodatkowe koszty leczenia sanatoryjnego

Oprócz odpłatności za pobyt należy liczyć się z dodatkowymi wydatkami:

  • Dojazd – 50-200 zł w zależności od odległości, dojazdu nie pokrywa NFZ
  • Opłata klimatyczna – 3-5 zł dziennie (ok. 60-100 zł za turnus)
  • Dodatkowe usługi – TV (30 zł), lodówka (20-50 zł), Wi-Fi (50 zł)
  • Razem: całkowity koszt może wzrosnąć o 200-400 złotych.

Czym jest odpłatność pacjenta?

NFZ w 100% finansuje:

  • Wszystkie zabiegi lecznicze
  • Konsultacje lekarskie
  • Badania diagnostyczne

Pacjent dopłaca częściowo do:

  • Zakwaterowania i wyżywienia (według cennika)
  • Pozostałą część kosztów pokrywa NFZ

Pacjent płaci dodatkowo w całości:

  • Dojazd na własny koszt
  • Opłaty klimatyczne i dodatkowe usługi

Praktyczne rady dla kuracjuszy

Kiedy składać wniosek? Im wcześniej, tym lepiej – w niektórych województwach na wyjazd czeka się 6-18 miesięcy.

Czy można wpłynąć na termin? Nie – termin i miejsce przydziela NFZ według dostępności i potrzeb medycznych.

Czy można powtórzyć? Tak, ale zasadniczo raz na 18 miesięcy.

Liczby mówią same za siebie

NFZ wydaje rocznie ponad 1 miliard złotych na leczenie uzdrowiskowe. W 2024 roku skorzystało ponad 400 tysięcy pacjentów. PAMIĘTAJ: Jeśli NFZ przydzieli Ci termin jesienny, zapłacisz mniejszą odpłatność niż latem. Standard leczenia pozostaje taki sam – niższa jest tylko Twoja dopłata do zakwaterowania i wyżywienia!

