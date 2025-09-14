- Znaczne obniżki cen od 1 października 2025 r.: NFZ wprowadza niższe stawki za sanatorium jesienią i zimą, oferując 3-tygodniowy turnus już od 222 zł, co jest nawet o kilkaset złotych taniej niż latem.
- Łatwiejszy dostęp i krótsze kolejki: Jesienno-zimowy sezon (od października do kwietnia) to szansa na szybszy wyjazd (kolejki krótsze o 3-6 miesięcy) dzięki mniejszemu zainteresowaniu.
- Proces skierowania jest teraz elektroniczny: Skierowanie wystawia lekarz POZ lub specjalista, a cały proces trafia do NFZ elektronicznie, bez papierowych dokumentów.
- Dodatkowe koszty i co jest w cenie: Należy pamiętać o dopłatach za dojazd, opłatę klimatyczną czy dodatkowe usługi (ok. 300-600 zł), jednak wszystkie zabiegi i konsultacje lekarskie są finansowane przez NFZ.
Spis treści
- Sezonowe odpłatności w uzdrowiskach
- Konkretne odpłatności na jesień 2025
- Kto nie płaci za sanatorium?
- Jak dostać skierowanie?
- Dlaczego jesienne terminy są korzystne?
- Dodatkowe koszty leczenia sanatoryjnego
- Czym jest odpłatność pacjenta?
- Praktyczne rady dla kuracjuszy
- Liczby mówią same za siebie
Sezonowe odpłatności w uzdrowiskach
Podobnie jak w hotelach, również w sanatoriach obowiązują różne stawki częściowej odpłatności w zależności od pory roku. Od października do końca kwietnia trwa tzw. I sezon rozliczeniowy – z niższymi dopłatami pacjentów niż w popularnym czasie letnim.
Dlaczego jesienią pacjent płaci mniej? To proste – latem sanatoria są przepełnione, więc odpłatności są wyższe. Jesienią i zimą, gdy zainteresowanie spada, NFZ obniża stawki dla pacjentów, aby zachęcić do przyjmowania przydzielonych terminów jesienno-zimowych.
Konkretne odpłatności na jesień 2025
Odpłatności pacjenta za zakwaterowanie i wyżywienie (okres 1.10.2025-30.04.2026):
- Pokój wieloosobowy bez łazienki: 10,60 zł/doba → 222,60 zł za 21 dni
- Pokój wieloosobowy z łazienką: 12,50 zł/doba → 262,50 zł za 21 dni
- Pokój 2-osobowy bez łazienki: 14,20 zł/doba → 298,20 zł za 21 dni
- Pokój 2-osobowy z łazienką: 19,50 zł/doba → 409,50 zł za 21 dni
- Pokój 1-osobowy bez łazienki: 24,90 zł/doba → 522,90 zł za 21 dni
- Pokój 1-osobowy z łazienką: 32,60 zł/doba → 684,60 zł za 21 dni
Porównanie z sezonem letnim: Najdroższy pokój jednoosobowy latem – odpłatność pacjenta 40,90 zł/dobę (858,90 zł za turnus), czyli o 174 złote więcej niż jesienią!
Kto nie płaci za sanatorium?
Całkowite zwolnienie z opłat przysługuje:
- Dzieciom i młodzieży do 18 lat (studentom do 26 lat)
- Osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności
- Pracownikom narażonym na azbest
- Inwalidom wojennym i kombatantom
Jak dostać skierowanie?
Krok po kroku:
- Wizyta u lekarza – skierowanie wystawia lekarz POZ lub specjalista mający umowę z NFZ
- Elektroniczna rejestracja – skierowanie trafia automatycznie do NFZ
- Ocena balneologa – lekarz NFZ sprawdza zasadność i przydziela miejsce
- Otrzymanie terminu – NFZ przysyła pisemne potwierdzenie z datą i miejscem
Ważne: Nie ma już skierowań papierowych – wszystko odbywa się elektronicznie.
Dlaczego jesienne terminy są korzystne?
Jeśli NFZ przydziela Panu/Pani termin jesienny:
- Mniejsza odpłatność – oszczędność nawet kilkaset złotych
- Spokojniejsza atmosfera – mniej turystów w uzdrowiskach
- Lepsze warunki dla niektórych schorzeń – chłodniejszy klimat sprzyja terapiom kardiologicznym i oddechowym
- Łatwiejszy dojazd – mniej korków na drogach do uzdrowisk, więcej miejsc w pociągach
Dodatkowe koszty leczenia sanatoryjnego
Oprócz odpłatności za pobyt należy liczyć się z dodatkowymi wydatkami:
- Dojazd – 50-200 zł w zależności od odległości, dojazdu nie pokrywa NFZ
- Opłata klimatyczna – 3-5 zł dziennie (ok. 60-100 zł za turnus)
- Dodatkowe usługi – TV (30 zł), lodówka (20-50 zł), Wi-Fi (50 zł)
- Razem: całkowity koszt może wzrosnąć o 200-400 złotych.
Czym jest odpłatność pacjenta?
NFZ w 100% finansuje:
- Wszystkie zabiegi lecznicze
- Konsultacje lekarskie
- Badania diagnostyczne
Pacjent dopłaca częściowo do:
- Zakwaterowania i wyżywienia (według cennika)
- Pozostałą część kosztów pokrywa NFZ
Pacjent płaci dodatkowo w całości:
- Dojazd na własny koszt
- Opłaty klimatyczne i dodatkowe usługi
Praktyczne rady dla kuracjuszy
Kiedy składać wniosek? Im wcześniej, tym lepiej – w niektórych województwach na wyjazd czeka się 6-18 miesięcy.
Czy można wpłynąć na termin? Nie – termin i miejsce przydziela NFZ według dostępności i potrzeb medycznych.
Czy można powtórzyć? Tak, ale zasadniczo raz na 18 miesięcy.
Liczby mówią same za siebie
NFZ wydaje rocznie ponad 1 miliard złotych na leczenie uzdrowiskowe. W 2024 roku skorzystało ponad 400 tysięcy pacjentów. PAMIĘTAJ: Jeśli NFZ przydzieli Ci termin jesienny, zapłacisz mniejszą odpłatność niż latem. Standard leczenia pozostaje taki sam – niższa jest tylko Twoja dopłata do zakwaterowania i wyżywienia!
GALERIA. Dwa podlaskie uzdrowiska czekają na odwiedzenie. Każde z nich jest z innej bajki
