NFZ wprowadza niższe stawki za sanatorium jesienią i zimą, oferując 3-tygodniowy turnus już od 222 zł, co jest nawet o kilkaset złotych taniej niż latem. Łatwiejszy dostęp i krótsze kolejki: Jesienno-zimowy sezon (od października do kwietnia) to szansa na szybszy wyjazd (kolejki krótsze o 3-6 miesięcy) dzięki mniejszemu zainteresowaniu.

Jesienno-zimowy sezon (od października do kwietnia) to szansa na szybszy wyjazd (kolejki krótsze o 3-6 miesięcy) dzięki mniejszemu zainteresowaniu. Proces skierowania jest teraz elektroniczny: Skierowanie wystawia lekarz POZ lub specjalista, a cały proces trafia do NFZ elektronicznie, bez papierowych dokumentów.

Skierowanie wystawia lekarz POZ lub specjalista, a cały proces trafia do NFZ elektronicznie, bez papierowych dokumentów. Dodatkowe koszty i co jest w cenie: Należy pamiętać o dopłatach za dojazd, opłatę klimatyczną czy dodatkowe usługi (ok. 300-600 zł), jednak wszystkie zabiegi i konsultacje lekarskie są finansowane przez NFZ.

Sezonowe odpłatności w uzdrowiskach

Podobnie jak w hotelach, również w sanatoriach obowiązują różne stawki częściowej odpłatności w zależności od pory roku. Od października do końca kwietnia trwa tzw. I sezon rozliczeniowy – z niższymi dopłatami pacjentów niż w popularnym czasie letnim.

Dlaczego jesienią pacjent płaci mniej? To proste – latem sanatoria są przepełnione, więc odpłatności są wyższe. Jesienią i zimą, gdy zainteresowanie spada, NFZ obniża stawki dla pacjentów, aby zachęcić do przyjmowania przydzielonych terminów jesienno-zimowych.

Konkretne odpłatności na jesień 2025

Odpłatności pacjenta za zakwaterowanie i wyżywienie (okres 1.10.2025-30.04.2026):

Pokój wieloosobowy bez łazienki: 10,60 zł/doba → 222,60 zł za 21 dni

Pokój wieloosobowy z łazienką: 12,50 zł/doba → 262,50 zł za 21 dni

Pokój 2-osobowy bez łazienki: 14,20 zł/doba → 298,20 zł za 21 dni

Pokój 2-osobowy z łazienką: 19,50 zł/doba → 409,50 zł za 21 dni

Pokój 1-osobowy bez łazienki: 24,90 zł/doba → 522,90 zł za 21 dni

Pokój 1-osobowy z łazienką: 32,60 zł/doba → 684,60 zł za 21 dni

Porównanie z sezonem letnim: Najdroższy pokój jednoosobowy latem – odpłatność pacjenta 40,90 zł/dobę (858,90 zł za turnus), czyli o 174 złote więcej niż jesienią!

Kto nie płaci za sanatorium?

Całkowite zwolnienie z opłat przysługuje:

Dzieciom i młodzieży do 18 lat (studentom do 26 lat)

Osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Pracownikom narażonym na azbest

Inwalidom wojennym i kombatantom

Jak dostać skierowanie?

Krok po kroku:

Wizyta u lekarza – skierowanie wystawia lekarz POZ lub specjalista mający umowę z NFZ Elektroniczna rejestracja – skierowanie trafia automatycznie do NFZ Ocena balneologa – lekarz NFZ sprawdza zasadność i przydziela miejsce Otrzymanie terminu – NFZ przysyła pisemne potwierdzenie z datą i miejscem

Ważne: Nie ma już skierowań papierowych – wszystko odbywa się elektronicznie.

Dlaczego jesienne terminy są korzystne?

Jeśli NFZ przydziela Panu/Pani termin jesienny:

Mniejsza odpłatnoś ć – oszczędność nawet kilkaset złotych

Spokojniejsza atmosfera – mniej turystów w uzdrowiskach

Lepsze warunki dla niektórych schorzeń – chłodniejszy klimat sprzyja terapiom kardiologicznym i oddechowym

– chłodniejszy klimat sprzyja terapiom kardiologicznym i oddechowym Łatwiejszy dojazd – mniej korków na drogach do uzdrowisk, więcej miejsc w pociągach

Dodatkowe koszty leczenia sanatoryjnego

Oprócz odpłatności za pobyt należy liczyć się z dodatkowymi wydatkami:

Dojazd – 50-200 zł w zależności od odległości, dojazdu nie pokrywa NFZ

Opłata klimatyczna – 3-5 zł dziennie (ok. 60-100 zł za turnus)

Dodatkowe usługi – TV (30 zł), lodówka (20-50 zł), Wi-Fi (50 zł)

– TV (30 zł), lodówka (20-50 zł), Wi-Fi (50 zł) Razem: całkowity koszt może wzrosnąć o 200-400 złotych.

Czym jest odpłatność pacjenta?

NFZ w 100% finansuje:

Wszystkie zabiegi lecznicze

Konsultacje lekarskie

Badania diagnostyczne

Pacjent dopłaca częściowo do:

Zakwaterowania i wyżywienia (według cennika)

Pozostałą część kosztów pokrywa NFZ

Pacjent płaci dodatkowo w całości:

Dojazd na własny koszt

Opłaty klimatyczne i dodatkowe usługi

Praktyczne rady dla kuracjuszy

Kiedy składać wniosek? Im wcześniej, tym lepiej – w niektórych województwach na wyjazd czeka się 6-18 miesięcy.

Czy można wpłynąć na termin? Nie – termin i miejsce przydziela NFZ według dostępności i potrzeb medycznych.

Czy można powtórzyć? Tak, ale zasadniczo raz na 18 miesięcy.

Liczby mówią same za siebie

NFZ wydaje rocznie ponad 1 miliard złotych na leczenie uzdrowiskowe. W 2024 roku skorzystało ponad 400 tysięcy pacjentów. PAMIĘTAJ: Jeśli NFZ przydzieli Ci termin jesienny, zapłacisz mniejszą odpłatność niż latem. Standard leczenia pozostaje taki sam – niższa jest tylko Twoja dopłata do zakwaterowania i wyżywienia!

