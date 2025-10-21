Jurorzy ogłosili werdykt po finałowych występach 11 pianistów z siedmiu krajów. 25-letni Eric Lu po raz drugi startował w prestiżowym konkursie – w 2015 roku zajął czwarte miejsce. Teraz stanął na najwyższym stopniu podium, pokonując reprezentantów Kanady, Chin, Japonii, Polski, Malezji i Gruzji.

Eric Lu triumfatorem Konkursu Chopinowskiego 2025

Amerykański pianista Eric Lu został zwycięzcą XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. To jego drugi start w prestiżowych zmaganiach – dziesięć lat temu, mając zaledwie 18 lat, zajął czwarte miejsce. Teraz, jako 25-latek, sięgnął po najwyższą nagrodę.

Jury ogłosiło wyniki po wysłuchaniu finałowych występów, w których uczestnicy wykonywali Polonez-Fantazję op. 61 oraz jeden z dwóch koncertów fortepianowych Fryderyka Chopina: e-moll lub f-moll. Pianistom towarzyszyła Orkiestra Filharmonii Narodowej pod batutą Andrzeja Boreyki.

W tegorocznej edycji konkursu spośród 642 kandydatów do pierwszego etapu zakwalifikowano 85 pianistów i pianistek z 20 krajów. Do finału dotarło zaledwie 11 wykonawców z siedmiu państw.

Nagrody finansowe i wyróżnienia dla laureatów konkursu

Zwycięzca konkursu chopinowskiego otrzymał oficjalny tytuł laureata, 60 tys. euro oraz złoty medal. Drugie miejsce premiowane jest kwotą 40 tys. euro i srebrnym medalem, a trzecie – 35 tys. euro i brązowym medalem.

Laureaci czwartej, piątej i szóstej nagrody otrzymali odpowiednio 30 tys., 25 tys. i 20 tys. euro. Wszyscy finaliści, którzy nie zdobyli nagród głównych, również nie wrócili z pustymi rękami – każdy z nich otrzymał równorzędne wyróżnienie w wysokości 8 tys. euro.

Konkurs Chopinowski to nie tylko rywalizacja o nagrody finansowe, ale przede wszystkim szansa na zapisanie się w historii muzyki i dołączenie do grona wybitnych artystów, którzy przez lata kształtowali światową kulturę pianistyczną.

Pełna lista laureatów Konkursu Chopinowskiego 2025

Ostateczne wyniki XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina przedstawiają się następująco:

I nagroda – Eric Lu (Stany Zjednoczone) – 60 tys. euro i złoty medal

II nagroda – Kevin Chen (Kanada) – 40 tys. euro i srebrny medal

III nagroda – Zitong Wang (Chiny) – 35 tys. euro i brązowy medal

IV nagroda – Tianyao Lyu (Chiny) i Shiori Kuwahara (Japonia) – po 30 tys. euro

V nagroda – Piotr Alexewicz (Polska) i Vincent Ong (Malezja) – po 25 tys. euro

VI nagroda – William Yang (Stany Zjednoczone) – 20 tys. euro

Wszyscy zdobywcy nagród głównych otrzymali oficjalny tytuł laureata XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina.

Piotr Alexewicz – jedyny Polak w finale konkursu

Najwięcej emocji wśród polskich fanów muzyki klasycznej wywoływał udział Piotra Alexewicza. Urodzony 9 kwietnia 2000 roku we Wrocławiu pianista jest jednym z najbardziej obiecujących polskich wykonawców młodego pokolenia.

Choć pochodzi z rodziny lekarskiej, muzyka od najmłodszych lat była jego pasją, którą zaszczepiła w nim babcia. Przez sześć lat śpiewał w Chórze Chłopięcym Narodowego Forum Muzyki, co miało ogromny wpływ na jego artystyczny rozwój. To właśnie tam zetknął się z twórczością takich mistrzów jak Bach czy Mozart.

Początkowo marzył o dyrygenturze, ale wszystko zmieniło się, gdy w wieku 12 lat usłyszał III Koncert fortepianowy d-moll Siergieja Rachmaninowa. To właśnie to dzieło sprawiło, że fortepian stał się jego życiową pasją. Alexewicz studiował na Akademii Muzycznej we Wrocławiu oraz w prestiżowej Zürcher Hochschule der Künste w Szwajcarii.

Międzynarodowa stawka finalistów konkursu chopinowskiego

Kevin Chen z Kanady, urodzony w 2005 roku, ma na swoim koncie zwycięstwa w licznych prestiżowych konkursach, w tym Franz Liszt International Piano Competition w Budapeszcie, Concours de Genève czy Arthur Rubinstein Piano Master Competition w Tel Awiwie.

Pochodzący z Gruzji David Khrikuli to 24-letni pianista, który triumfował w kilku międzynarodowych konkursach, między innymi w Cantù we Włoszech i hiszpańskim Vigo. Japońska pianistka Shiori Kuwahara uczyła się na uczelniach muzycznych w Tokio oraz Berlinie i wygrywała konkursy w Barcelonie i włoskim Vercelli.

Tianyou Lyu z Chin wciąż szlifuje swoje umiejętności pianistyczne w konserwatorium muzycznym w chińskim mieście Tianjin. Wcześniej triumfował w Konkursie Mozartowskim w Zhuhai. Reprezentująca Chiny Tianyao Lyu to najmłodsza uczestniczka konkursu i najbardziej – spośród obcokrajowców – zaznajomiona z klimatem twórczości Chopina, ponieważ mieszka w Polsce i uczy się w poznańskiej Akademii Muzycznej.

Vincent Ong z Malezji podczas trzeciego etapu konkursu zmagał się z chorobą, a mimo to jego wykonanie muzyki Chopina zdobyło uznanie jurorów. Japonka Miyu Shindo na co dzień studiuje w Niemczech, a cztery lata temu próbowała swoich sił w konkursie i dotarła do trzeciego etapu zmagań.

Pochodząca z Chin Zitong Wang w dążeniu do zdobywania najlepszych umiejętności pianistycznych przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych. Ma na swoim koncie zwycięstwo w Rosalyn Tureck International Bach Competition. Amerykanin William Yang, biorąc udział w finale Konkursu Chopinowskiego, spełnił swoje młodzieńcze marzenie.

