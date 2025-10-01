Szef MSWiA podpisał rozporządzenie przedłużające tymczasowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą o kolejne pół roku, do 4 kwietnia 2026 r.

Kontrole te, wprowadzone w lipcu, mają na celu opanowanie szlaku migracyjnego prowadzącego przez Polskę do Europy Zachodniej i wyłapywanie osób nielegalnie przerzucających migrantów.

Decyzja wynika z utrzymującej się presji migracyjnej na granicy z Białorusią (ponad 24 tys. prób nielegalnego przekroczenia do sierpnia) oraz potrzeby ochrony granicy.

Kontrole odbywają się w 50 miejscach na granicy z Niemcami i w 13 na granicy z Litwą, z udziałem Straży Granicznej, policji i WOT

Do kiedy potrwają kontrole na granicy z Niemcami i Litwą?

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Marcin Kierwiński, podpisał rozporządzenie, które przedłuża tymczasową kontrolę graniczną na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej. Decyzja dotyczy granicy z Niemcami oraz Litwą, a nowe przepisy będą obowiązywać od 5 października br. aż do 4 kwietnia 2026 r. Jest to kontynuacja działań prewencyjnych, które wprowadzono po raz pierwszy 7 lipca, a następnie przedłużono do 4 października. Obecna decyzja wydłuża ten okres o kolejne sześć miesięcy, co ma dać służbom więcej czasu na skuteczne monitorowanie sytuacji.

Dlaczego rząd przedłuża kontrole graniczne?

Głównym powodem jest potrzeba ograniczenia niekontrolowanego przepływu migrantów i zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego. Jak podkreślił szef MSWiA, celem jest monitorowanie i uszczelnienie szlaku migracyjnego. „Przedłużamy kontrole, aby kontrolować szlak migracyjny, który prowadzi z krajów bałtyckich, przez Polskę, do Europy Zachodniej. Wyłapujemy osoby, które nielegalnie próbują przerzucać migrantów na Zachód. Kluczowym zadaniem dla Straży Granicznej pozostaje utrzymanie szczelności i ochrona granicy z Białorusią przed presją migracyjną” – wyjaśnił na platformie X minister Marcin Kierwiński. Resort w uzasadnieniu do rozporządzenia wskazuje, że utrzymująca się presja na granicy z Białorusią (od 1 stycznia do 31 sierpnia odnotowano 24 411 prób nielegalnego przekroczenia) bezpośrednio przekłada się na sytuację na granicach z Litwą i Niemcami.

Na czym polega tymczasowa kontrola graniczna?

Kontrole mają charakter wyrywkowy, co oznacza, że nie każdy pojazd jest zatrzymywany. Funkcjonariusze Straży Granicznej, wspierani przez policję i żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, mogą zatrzymywać do weryfikacji wytypowane pojazdy. Działania prowadzone są w 50 wyznaczonych miejscach na granicy polsko-niemieckiej i 13 na granicy polsko-litewskiej. Przywrócenie kontroli jest możliwe na mocy kodeksu granicznego Schengen, który pozwala państwom członkowskim na wprowadzenie takich środków na okres do sześciu miesięcy w przypadku przewidywanego poważnego zagrożenia dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego. Okres ten może być przedłużany, jednak łącznie nie może przekroczyć dwóch lat.

