Pracujesz jako kurier lub kierowca przez aplikację? ZUS sprawdzi twoje składki

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła ważny sygnał dla rosnącego rynku tzw. „gig economy”. Urzędnicy ogłosili, że biorą pod lupę firmy oferujące pracę przez aplikacje mobilne. Chodzi o popularne usługi, z których wielu z nas korzysta na co dzień, zamawiając transport czy jedzenie. Zapowiedziana kontrola ZUS w firmie ma na celu wyjaśnienie, czy osoby wykonujące te zlecenia są prawidłowo zgłaszane do ubezpieczeń społecznych i czy odprowadzane są za nie wszystkie należne składki.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie ZUS z 21 lipca 2026 roku, podjęte działania są odpowiedzią na liczne sygnały o nietypowych formach zatrudnienia w tej branży. Urzędnicy chcą sprawdzić, czy umowy zawierane z kurierami i kierowcami odpowiadają faktycznie wykonywanej pracy. Kluczowe jest upewnienie się, że od ich wynagrodzeń odprowadzane są należne składki na emeryturę i inne świadczenia, które zabezpieczają ich przyszłość.

Brak składek ZUS u kurierów. Co grozi firmie i co zyskuje pracownik?

Głównym problemem, na który zwracają uwagę kontrolerzy, jest zawieranie umów, które nie odzwierciedlają rzeczywistego charakteru pracy. Często zdarza się, że osoba wykonująca regularne zlecenia powinna mieć oskładkowaną umowę zlecenie, a zamiast tego pracuje na podstawie umowy o dzieło, od której składek się nie płaci. To właśnie takie sytuacje ZUS zamierza weryfikować, aby ukrócić proceder unikania płacenia składek i zadbać o prawa pracownika.

Jeśli ZUS stwierdzi nieprawidłowości, firma może stanąć w obliczu poważnych konsekwencji. Mowa tu o obowiązku zapłaty zaległych składek wraz z odsetkami, nawet do pięciu lat wstecz. Choć konsekwencje braku składek ZUS finansowo dotykają bezpośrednio podmiot zlecający pracę, dla samego pracownika jest to szansa na uporządkowanie jego sytuacji ubezpieczeniowej. Ustalenie właściwego tytułu do ubezpieczeń ma bowiem kluczowe znaczenie dla prawa do zasiłku chorobowego, macierzyńskiego czy przyszłej emerytury.

Kurierzy na celowniku

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Podwójne umowy i wynajem skutera. Jak firmy unikają płacenia składek?

Jak się okazuje, kreatywność niektórych firm w celu ominięcia przepisów nie zna granic. Kontrolerzy ZUS zetknęli się już z konkretnymi próbami obchodzenia prawa, które miały na celu zaniżenie podstawy oskładkowania. Jednym z przykładów, o którym informuje ZUS, jest stosowanie podwójnych umów – jednej na świadczenie usługi, a drugiej na wynajem pojazdu, np. samochodu lub skutera. Rozliczenia z tytułu wynajmu były celowo uzależniane od liczby przejechanych kilometrów i zrealizowanych kursów, co w rzeczywistości stanowiło ukrytą formę wynagrodzenia za pracę. W takich sprawach sądy już przyznawały rację ZUS, potwierdzając, że takie praktyki są niezgodne z przepisami.

ZUS może zmienić umowę o dzieło na zlecenie, ale nie na umowę o pracę

Warto jednak podkreślić ważną kwestię, na którą zwraca uwagę Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ustalenie przez ZUS prawidłowego tytułu do ubezpieczeń to nie to samo, co stwierdzenie istnienia stosunku pracy. Co to oznacza w praktyce? Kontrolerzy mogą na przykład zakwestionować umowę o dzieło i uznać, że praca była wykonywana na podstawie umowy zlecenia, co wiąże się z obowiązkiem opłacania składek. Jednak ZUS nie ma uprawnień, by nakazać firmie zatrudnienie danej osoby na umowę o pracę. Jeśli pracownik uważa, że jego umowa powinna być umową o pracę, o jej ustalenie może ubiegać się osobno, na drodze sądowej.

Czy sprawdziłbyś się w pracy w wojsku? Pytania mogą zaskoczyć! Pytanie 1 z 20 Sądami wojskowymi są: sądy garnizonowe i okręgowe, które podlegają Izbie Wojskowej Sądu Najwyższego sądy powszechne i rejonowe, które podlegają Izbie Wojskowej Sądu Najwyższego sądy terytorialne i okręgowe, które podlegają Izbie Wojskowej Sądu Najwyższego Następne pytanie