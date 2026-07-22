W Action pojawił się w promocji gadżet, na punkcie którego oszalał internet. Ten i inne letnie hity znikają z półek

Internetowy trend za ułamek ceny

Prawdziwą perełką tego sezonu jest kubek na napoje Lowenthal, który idealnie wpisuje się w globalny trend na ogromne, termiczne naczynia w stylu kultowego Stanleya. Ten gigant o pojemności aż 1,2 litra to absolutny niezbędnik na upalne dni. Wykonany z trwałego tworzywa sztucznego, zachwyca nie tylko modnym designem i praktycznym uchwytem ze słomką w zestawie, ale przede wszystkim bezkonkurencyjną ceną. Za jedyne 9,95 zł dostajemy produkt, który na co dzień dotrzymuje kroku znacznie droższym, markowym odpowiednikom. To propozycja, z którą trudno się rozstać podczas letnich spacerów czy pracy przy biurku.

Autor: Gazetka promocyjna/Materiały prasowe/ Materiały prasowe Kubek na napoje Lowenthal

Technologia, która ratuje wakacyjne wyjazdy

Podróże i wieczorny relaks wymagają czasem wsparcia mądrych gadżetów. W nowej ofercie znaleźliśmy rozwiązania, które zaskakują pomysłowością i dbają o nasz spokój podczas urlopu. Wybierając się w dłuższą trasę, warto mieć pod ręką wielofunkcyjne urządzenie rozruchowe Nor-Tec (99,99 zł). To sprzęt 2w1 o pojemności 7200 mAh, który służy jako powerbank oraz jump starter do samochodu, gwarantując bezpieczeństwo i niezależność w razie rozładowanego akumulatora. Z kolei letnie wieczory uchroni przed intruzami pułapka na owady Nor-Tec za jedyne 13,99 zł. Działa w bezpiecznej, bezchemicznej technologii UV LED, a zasilanie z USB pozwala podłączyć ją nawet do zwykłego powerbanku. Drobne naprawy w domu lub na kempingu znacznie ułatwi kompaktowy, akumulatorowy zestaw śrubokrętów FERM (69,99 zł) z aż 28 elementami, oferujący znakomity stosunek ceny do funkcjonalności.

Strefa relaksu i rozrywki pod chmurką

Kiedy dni stają się dłuższe, nasze życie przenosi się na zewnątrz. Katalog obfituje w propozycje, które zamienią balkon lub ogród w prywatne centrum wypoczynku i beztroskiej zabawy. Świetnym wyborem na balkonowe biesiady bez dymu jest elektryczny grill stołowy Tristar. Kosztuje 69,99 zł, a dzięki mocy 2000 W i wyjmowanej powierzchni grillowej zapewnia szybkie oraz niezwykle wygodne przygotowanie ulubionych potraw. Komfort na świeżym powietrzu, niezależnie czy to kemping czy letni festiwal, podniesie wyściełane krzesło kempingowe Froyak (76,95 zł) z praktyczną torbą ułatwiającą transport. Jeśli planujesz wypad na plażę lub większe zakupy, koniecznie zwróć uwagę na składany wózek za 44,99 zł z teleskopową rączką, który po złożeniu niemal nie zajmuje miejsca. Dla spragnionych aktywnej zabawy hitem będzie automatyczny pistolet na wodę (39,95 zł) – jego nowoczesny mechanizm strzelania to gwarantowany przepis na przewagę w każdej wodnej bitwie.

Kreatywność i viralowe trendy na wyciągnięcie ręki

Na koniec zostawiliśmy propozycje dla poszukiwaczy nieszablonowych wrażeń, miłośników domowej estetyki oraz tych, którzy lubią na bieżąco śledzić nowinki z mediów społecznościowych. Jeśli poszukujesz kreatywnych zajęć na wakacje, kompletny zestaw Zrób to sam(a): podkładki epoksydowe Crafts & Co (24,95 zł) pozwoli Ci wykreować 4 unikalne ozdoby z żywicy, idealnie wpisując się w silny trend na domowe rękodzieło. Z kolei nastrojowy klimat wieczorem na tarasie znakomicie zbuduje bezprzewodowa lampa stołowa z możliwością ładowania (24,99 zł) w niezwykle modnym kształcie inspirowanym stylem mushroom lamp.

Liofilizowane cukierki Brzoskwinia (5,39 zł) – absolutny kulinarny trend rodem z TikToka, intrygujący poszukiwaczy nowych smaków swoją nietypową, chrupiącą teksturą w przystępnej cenie.

(5,39 zł) – absolutny kulinarny trend rodem z TikToka, intrygujący poszukiwaczy nowych smaków swoją nietypową, chrupiącą teksturą w przystępnej cenie. Plecak dla dzieci (16,95 zł) – fantastyczna opcja na wakacyjne wycieczki oraz początek szkoły, przyciągająca uwagę dzięki popularnym licencjom takim jak Stitch, Pusheen czy Harry Potter.