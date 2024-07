Kontrowersje z ukraińskim producentem w Biedronce. Usunięto go z etykiet?

Koniec “kebabów” w Unii Europejskiej? To sprawka Turcji

Ukrainiec zwalnia, Jeronimo Martins Polska usuwa z etykiet producenta lodów

Portal informuje, że "jednym z producentów, który wytwarza linię Dessert, jest najprawdopodobniej ukraińska firma Three Bears", która rozpoczęła ekspansję na polski rynek w 2022 r. Stała się bardziej znana, kiedy pod koniec 2023 r. przejęła Grupę Nordis, specjalizującą się w lodach i mrożonych daniach gotowych". Po przejęciu spółki, firma rozpoczęła grupowe zwolnienia w Polsce, co odbiło się szerokim echem w mediach. Nowym właścicielem firmy Nordis jest 48-letni Dmytro Ushmaev, założyciel firmy.

Według nowych właścicieli, przejęcie Nordis nie oznacza zwijania produkcji marek polskiej spółki. Głównym celem ma być rozwój polskiego producenta na rodzimym rynku oraz eksport ich na zachód i współpraca z ukraińską częścią biznesu Uszmajewa.

"Cała załoga należącej do Nordisu spółki Calfrost z Kalisza dostała wypowiedzenia, a od lipca nie świadczą już pracy – w sumie 54 osoby. Jako powód zamknięcia zakładu podano „trudną sytuację ekonomiczną spółki spowodowaną wzrostem cen i kosztów związanych z prowadzeniem firmy” - czytamy w portalu.

Wiadomoscihandlowe.pl, zastanawiają się czy to właśnie ten fakt "złej prasy" mógł wpłynąć na zmianę oznaczeń etykiet popularnych lodów. "Dyskonter twierdzi, że to efekt decyzji biznesowych i ochrony informacji handlowych, ale być może wpływ na to mają inne przedsięwzięcia Ukraińców w Polsce" - piszą wiadomoscihandlowe.pl.

Rafał Aletański, kupiec odpowiedzialny za ofertę lodów Marletto poproszony przez portal o komentarz do sprawy, stwierdził, że "przepisy prawne do tego nie obligują, a usunięcie producenta z etykiety, wynika z decyzji biznesowych i ochrony informacji handlowych" Aletański podkreślił, że oznakowanie produktów w sieci Biedronka spełnia wymogi prawne. "Zawsze wskazywany jest podmiot odpowiedzialny, dla którego produkowany jest dany produkt, czyli Jeronimo Martins Polska S.A.- ocenił kupiec.