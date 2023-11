Kopalnie szukają chętnych do pracy. Proponują dwie pensje

To ostatnie święta z żywym karpiem? Posłowie KO chcą zakazu sprzedaży

Tauron szuka chętnych do pracy w kopalniach. Osobom bez doświadczenia proponuje 3800 zł netto. Kwalifikacje takie jak ślusarz, górnik lub elektryk podwyższą pensję do 4500 netto. Wskazane stawki dotyczą przepracowanych 22 dni w miesiącu. Oferowana forma zatrudnienia to umowa o pracę.

Oprócz wynagrodzenia zasadniczego, Tauron proponuje benefity: karta Multi Sport, bony na posiłek regeneracyjny, wczasy pod gruszą, bony świąteczne oraz bezpłatne kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe.

Jakie lokalizacje kopalni Tauronu?

Lokalizacje kopalni Tauronu to Brzeszcze w woj. Małopolskim, Jaworzno w woj. Śląskim oraz Libiąż w woj. Małopolskim.

Jak aplikować na oferty pracy w Tauronie?

Tauron przyjmuje oferty w siedzibie spółki. Adres: ul. Grunwaldzka 37a w Jaworznie. Osobiste zgłoszenie nie jest jednak konieczne, aplikacje można również przesyłać mailowo. Uruchomiono ponadto infolinię pod numerem 692-229-597.

Obecnie Tauron Wydobycie zatrudnia 6300 osób.

