Kościelny poszukiwany. Jakie zarobki proponuje proboszcz?

Proboszcz szuka kościelnego - jakie wymagania?

W jednym z portali ogłoszeniowych "Fakt" wyszukał propozycję pracy dla kościelnego. Okazało się, że na stronie parafii św. Ignacego Loyoli w Warszawie też jest ogłoszenie o rekrutacji. Poszukiwani są jeszcze organista i osoba do sprzątania. Chętni mają zgłaszać się do proboszcza albo wysłać maila z CV.

Proboszcz podaje jakie wymagania trzeba spełnić: "niekaralność, obowiązkowość, pracowitość, sprawność fizyczna, wiedza na temat działania i obsługi maszyn czyszczących, również tych bardziej zaawansowanych i nowoczesnych, znajomość środków czyszczących i ich działania, dbałość o szczegóły, dobra umiejętność zarządzania czasem" — podaje parafia.

A czego oczekuje proboszcz od osoby starającej się o posadę kościelnego?

Wymagania: znajomość Liturgii, niekaralność, sprawność fizyczna, asertywność, dyspozycyjność oraz umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych — czytamy w ogłoszeniu parafii z warszawskich Bielan.

Dodano również informację, że możliwa praca w godzinach popołudniowych oraz w weekendy.

Ile może zarobić kościelny i sprzątaczka?

Miesięczne wynagrodzenie przy sprzątaniu wynosi od 5384 do 6117 zł brutto (na "rękę" 4 — 4,5 tys. zł). Wymagane jest dwuletnie doświadczenie. Miesięczna pensja kościelnego wynosi 5380 — 6117 zł brutto (na "rękę" wychodzi od prawie 4 do 4,5 tys. zł). "Fakt" przypomina, że latem 2022 r. warszawska parafia też szukała kościelnego. Wówczas w ogłoszeniu podano widełki 6,5 — 7,8 tys. zł brutto, czyli co najmniej 4,6 tys. zł netto. Był też bonus w postaci darmowych obiadów.