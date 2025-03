i Autor: Shutterstock, MARCIN WZIONTEK/ SUPER EXPRSS

Fundusz Kościelny

Kościół za PiS dostał 10 mld zł? Chcą likwidacji Funduszu Kościelnego

Lewica i Koalicja Obywatelska idąc do wyborów w 2023 roku obiecywały likwidację Funduszu Kościelnego. Wygląda na to, że materializuje się szansa na realizację obietnicy. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej z Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk poinformowała o skierowaniu wniosku do wykazu prac rządu z projektem ustawy likwidującej finansowanie kościoła państwowym funduszem.