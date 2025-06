Spis treści

Czego dowiesz się z artykułu:

Jakie są szacunkowe zarobki polskiego astronauty w ESA

Jak kształtują się pensje astronautów na różnych poziomach kariery

Dlaczego dokładne wynagrodzenie Uznańskiego-Wiśniewskiego pozostaje niejawne

Ile kosztowała Polskę misja kosmiczna Ignis

Sławosz Uznański-Wiśniewski przejdzie do historii jako drugi Polak po generale Mirosławie Hermaszewskim, który odbędzie lot w kosmos. Astronauta reprezentujący Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) w ramach misji Axiom-4 25 czerwca o 8:31 polskiego czasu wystartował na Międzynarodową Stację Kosmiczną, a jego misja nosi nazwę "Ignis". Choć dokładne dane dotyczące jego wynagrodzenia nie zostały ujawnione, można oszacować jego potencjalne zarobki na podstawie oficjalnych struktur płacowych ESA.

Struktura wynagrodzeń w ESA

Europejska Agencja Kosmiczna stosuje jasną hierarchię wynagrodzeń, która jest powiązana z poziomem doświadczenia i rangi astronauty. Jak wynika z dostępnych informacji, nowi astronauci zarabiają ok. 6 tys. euro miesięcznie, a po misji ich pensja wzrasta do 9 tys. euro.

Bardziej szczegółowe dane pokazują, że pensje astronautów ESA są zwolnione z krajowego podatku dochodowego i zależą od kraju pochodzenia oraz rangi. System awansów w ESA działa następująco:

Poziom A2 - nowi rekruci: Około 6 tysięcy euro miesięcznie (ok. 25-26 tys. złotych)

Poziom A3 - po podstawowym szkoleniu: Około 7,7 tysiąca euro miesięcznie (ok. 33 tys. złotych)

Poziom A4 - po odbytej misji: Około 9 tysięcy euro miesięcznie (ok. 38-39 tys. złotych)

Szacunkowe zarobki polskiego astronauty

Analiza dostępnych danych pozwala oszacować potencjalne zarobki Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Po ukończeniu podstawowego szkolenia astronauci z Wielkiej Brytanii mogą otrzymywać około 31,5 tys. zł miesięcznie, natomiast specjaliści z Francji – około 34,3 tys. zł miesięcznie.

Roczne wynagrodzenie w tej fazie kariery wynosi więc od 332 tys. do 347 tys. zł rocznie. Znacznie atrakcyjniejsze stają się zarobki po zakończeniu misji kosmicznej - po zakończonej misji astronauci mogą liczyć na podwyżkę. Europejska Agencja Kosmiczna wypłaca im wtedy równowartość od ok. 450 tys. zł do 480 tys. zł rocznie.

Dlaczego zarobki Uznańskiego pozostają tajemnicą?

Sławosz Uznański-Wiśniewski nie jest typowym, etatowym astronautą ESA. Wiele wskazuje na to, że Uznański nie otrzymał etatu ESA, lecz terminową umowę na udział w jednej konkretnej misji. Ta specyficzna sytuacja sprawia, że jego wynagrodzenie może różnić się od standardowych stawek ESA.

Chociaż środki na udział Sławosza Uznańskiego w misji pochodzą z budżetu państwa, szczegóły kontraktu między Ministerstwem Rozwoju i Technologii a ESA nie zostały upublicznione. Co więcej, misję organizuje Axiom Space, ale opłaca ją m.in. Polska, która na ten cel przeznaczyła 65 mln euro.

Koszt misji dla polskich podatników

Misja "Ignis" to znacząca inwestycja dla polskiego budżetu. Cała misja Ax-4 pochłonęła kilkaset mln dolarów. Jej polska część Ignis zamknęła się w kwocie 65 mln euro, czyli niespełna 277 mln złotych. Te środki pochodzą z budżetu państwa, konkretnie z planu inwestycji w sektor kosmiczny.

Kwota ta stanowi znaczącą część polskich wydatków na sektor kosmiczny. Wspomniany budżet sektora kosmicznego na lata 2023-2025 został ustalony w Polsce na 360 mln euro (ok. 1,53 mld złotych), co oznacza, że na misję Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego przeznaczono ponad jedną szóstą tej kwoty.

Porównanie z innymi agencjami kosmicznymi

Dla kontekstu warto porównać wynagrodzenia w ESA z innymi agencjami kosmicznymi na świecie. Doświadczeni astronauci tacy jak Butch Wilmore i Suni Williams - którzy łącznie spędzili 286 dni na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej - zarabiają od około 100 000 do 155 000 dolarów rocznie w NASA.

W NASA wynagrodzenie początkującego astronauty zaczyna się od około 66 tysięcy dolarów rocznie, a najbardziej doświadczone osoby mogą liczyć na nawet 150 tysięcy dolarów. W przeliczeniu na złotówki daje to podobne kwoty do tych oferowanych przez ESA.

Znaczenie misji dla Polski

Misja Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego to nie tylko prestiżowy projekt, ale także ważny krok w rozwoju polskiego sektora kosmicznego. Na pokładzie znajdą się łącznie 62 eksperymenty, w tym 13 przygotowanych przez polskich naukowców.

Choć dokładne wynagrodzenie polskiego astronauty pozostaje tajemnicą, można z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że jego miesięczne zarobki oscylują wokół 30-35 tysięcy złotych, a po misji mogą wzrosnąć nawet do 40 tysięcy złotych miesięcznie. To kwoty adekwatne do wyjątkowego charakteru tej pracy i ogromnych wymagań, jakie stawia przed astronautami.

Najważniejsze informacje:

Sławosz Uznański-Wiśniewski może zarabiać od 30 do 35 tys. złotych miesięcznie jako astronauta ESA

Po zakończeniu misji kosmicznej jego roczne wynagrodzenie może wzrosnąć do 450-480 tys. złotych

Polska przeznaczyła na misję "Ignis" 65 mln euro (ok. 277 mln złotych)

Wynagrodzenia astronautów ESA są zwolnione z krajowego podatku dochodowego

