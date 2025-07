Mrożenie cen energii przedłużone do końca 2025 roku

Senat przyjął z poprawkami projekt ustawy wiatrakowej, co stanowi istotny krok w rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce.

Jedną z najważniejszych wiadomości dla gospodarstw domowych jest przedłużenie mrożenia cen energii elektrycznej. Cena energii elektrycznej pozostanie zamrożona na poziomie 500 zł/MWh do końca 2025 roku. Bez tej zmiany, gospodarstwa domowe od października 2025 roku byłyby rozliczane zgodnie z wysokością taryf sprzedawców energii, co mogłoby oznaczać znaczne podwyżki.

Nowe zasady lokalizacji farm wiatrowych

Ustawa wprowadza również zmiany w zasadach lokalizacji elektrowni wiatrowych. Znosi obowiązującą zasadę "10H”. W jej miejsce społeczności lokalne oraz samorządy, zachowując głos decydujący, będą mogły ustalić odległość elektrowni wiatrowych zgodnie ze swoimi potrzebami. Minimalną odległością od gospodarstw domowych będzie 500 m.

Fundusz Partycypacyjny – dodatkowe korzyści dla mieszkańców

Mieszkańcy terenów położonych w pobliżu farm wiatrowych mogą liczyć na dodatkowe korzyści finansowe. Ustawa przyniesie dodatkowe korzyści finansowe nawet do 20 000 zł rocznie dla gospodarstw domowych w promieniu do 1000 m od planowanej farmy wiatrowej. Środki te będą pochodzić z funduszu partycypacyjnego, co ma stanowić formę rekompensaty za ewentualne niedogodności związane z sąsiedztwem farm wiatrowych.

Poprawki Senatu – Natura 2000, Strefy Lotnicze i Drogi Krajowe

Senat wprowadził szereg poprawek, które mają na celu doprecyzowanie i uelastycznienie przepisów. Jedną z kluczowych zmian jest usunięcie obowiązkowego bufora 500 m od obszarów Natura 2000. Oznacza to, że inwestycje w pobliżu obszarów chronionych będą możliwe, ale pod warunkiem przeprowadzenia rzetelnej oceny wpływu na środowisko.

Kolejna poprawka dotyczy stref MRT (tras lotnictwa wojskowego na małych wysokościach) i MCTR (wojskowych stref kontrolowanych). Plan miejscowy przewidujący elektrownie wiatrowe w tych strefach nadal będzie wymagać uzgodnienia z odpowiednimi organami wojskowymi i bezpieczeństwa państwa. Zniesiono jednak automatyczny zakaz inwestycji.

Usunięto również projektowany bufor odległości między elektrowniami wiatrowymi a drogami krajowymi w wysokości 1H (jednokrotności wysokości elektrowni wiatrowej).

Repowering i Biogazownie

Ustawa wprowadza również przepisy dotyczące repoweringu, czyli modernizacji istniejących elektrowni wiatrowych, aby zwiększyć ich wydajność. Projekt przewiduje również wsparcie dla budowy biogazowni powyżej 1 MW. W obu przypadkach konieczny będzie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Pieniądze to nie wszystko - dr Sławomir Dudek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.