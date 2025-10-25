Banki zgłaszają transakcje powyżej 15 000 euro (ok. 65-70 tys. zł) do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), ale mniejsze kwoty też mogą wzbudzić podejrzenia.

Od 2025 roku banki analizują sumę wpłat, eliminując „rozbijanie” dużych kwot.

Nawet małe, ale podejrzane wpłaty mogą trafić pod lupę banku, szczególnie bez jasnego tytułu przelewu.

Darowizny i pożyczki od bliskich powyżej 36 120 zł wymagają zgłoszenia, by uniknąć podatku.

Limit zgłoszenia – 15 000 euro, czyli 65–70 tys. zł

Nie istnieje przepis mówiący wprost, ile można wpłacić na konto bez kontroli skarbówki. Ale banki mają obowiązek zgłaszać transakcje przekraczające 15 000 euro do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) – zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 1 marca 2018 r..

W praktyce to kwota ok. 65–70 tys. zł. To jednak nie jest „bezpieczna granica”. Poniżej niej urząd również może zareagować – jeśli operacja wyda się podejrzana lub nieudokumentowana.

Przekroczysz próg? Twoja transakcja trafi do GIIF

Bank nie zablokuje wpłaty powyżej 15 000 euro, ale automatycznie przekaże jej dane do GIIF. Jeśli pojawi się cień wątpliwości, sprawa może trafić do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Nie oznacza to jeszcze kontroli – większość zgłoszeń nie wzbudza podejrzeń. Ale gdy fiskus uzna, że pieniądze nie mają jasnego źródła, możesz spodziewać się telefonu lub wezwania do wyjaśnień.

Banki tropią nawet mniejsze kwoty!

Nie trzeba przekroczyć limitu, by trafić pod lupę. Bank może uznać za podejrzane częste wpłaty po kilka tysięcy złotych, wpływy od nieznanych osób, rozbijanie dużych sum na mniejsze czy brak opisu w tytule przelewu. Wtedy ma prawo zażądać wyjaśnień, a nawet sam zgłosić sprawę do GIIF.

Nowe zasady od 2025 roku – kontrola sum wpłat

Od 2025 roku fiskus idzie o krok dalej. Banki analizują już nie tylko pojedyncze transakcje, ale też łączną wartość operacji w krótkim czasie. Kilka wpłat po 10 000 zł może być potraktowane jak jedna duża i automatycznie zgłoszone. Koniec z „rozbijaniem” pieniędzy na mniejsze wpłaty – system wykryje to natychmiast.

Darowizny i pożyczki – uwaga na limity!

Jeśli wpłacasz pieniądze od kogoś z rodziny lub znajomego, pamiętaj o obowiązku zgłoszenia. W I grupie podatkowej (np. rodzice, dzieci, małżonek) zwolnienie dotyczy kwoty do 36 120 zł. Wyższe darowizny trzeba zgłosić do urzędu skarbowego na formularzu SD-Z2, inaczej grozi podatek nawet 20% wartości!

Jak nie wpaść w kłopoty ze skarbówką?

Zanim wpłacisz większą kwotę, przygotuj dokumenty: umowę sprzedaży, pożyczki lub darowizny. W tytule przelewu wpisz jasno, skąd pochodzą środki – np. „oszczędności – przelew własny” lub „darowizna od rodziców”. Dzięki temu unikniesz nieporozumień i nerwowych tłumaczeń przed urzędnikiem.

Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich - Karpacz 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.