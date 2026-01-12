JSW na krawędzi upadku? Kulisy dramatycznej sytuacji w spółce węglowej

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
PAP
PAP
2026-01-12 10:25

Fatalna sytuacja Jastrzębskiej Spółki Węglowej. "Rzeczpospolitej" pisze, że do tej sytuacji doprowadził brak doświadczenia decydentów w spółce, milionowa restrukturyzacji, oraz wysokie płace dla pracowników.

Długi, ciemny tunel kopalniany z oświetlonymi ścianami i torami kolejowymi, biegnący przez środek. Po lewej stronie widoczny transporter taśmowy. Obraz symbolizuje trudną sytuację JSW, o której przeczytasz na Super Biznes.

i

Autor: Redakcja Publicystyczna AI Długi, ciemny tunel kopalniany z oświetlonymi ścianami i torami kolejowymi, biegnący przez środek. Po lewej stronie widoczny transporter taśmowy. Obraz symbolizuje trudną sytuację JSW, o której przeczytasz na Super Biznes.
  • Kluczowe problemy JSW: niekompetentne zarządzanie, wysokie koszty pracy i polityczne wpływy.
  • Fundusz płac w JSW wzrósł o 60% w latach 2021-2023, mimo trudnej sytuacji finansowej spółki.
  • Związki zawodowe odrzucają propozycje zarządu dotyczące obniżenia świadczeń pracowniczych.

Dramatyczna sytuacja JSW. Co do niej doprowadziło?

"Rzeczpospolita" podkreśla, że JSW znalazła się na skraju bankructwa nie tylko z powodu niskich cen węgla na światowych rynkach, ale także z powodu wzrostu kosztów wydobycia. To jednak tylko część problemu.

Gazeta wskazuje, że rozbuchane wynagrodzenia pracowników JSW w ostatnich latach, będące efektem układów politycznych między zarządem a związkami zawodowymi, również miały istotny wpływ na sytuację. Podkreśla się, że koszty pracownicze stanowią aż 50% kosztów kopalń i nie są powiązane z wydajnością.

Według danych opublikowanych przez dziennik, fundusz płac w JSW wzrósł z 4,6 mld zł do 7,4 mld zł w latach 2021–2023, co oznacza wzrost o 60%. Działo się to pomimo pogarszającej się kondycji finansowej spółki. Dodatkowo, porozumienia ze związkami zawodowymi z lat 2018, 2021 i 2023 gwarantowały górnikom m.in. deputat węglowy, dodatki BHP i ochronę umów o pracę na 10 lat, co – jak zauważają eksperci cytowani przez "Rzeczpospolitą" – zwiększało obciążenia finansowe JSW.

Redakcja "Rzeczpospolitej" zwraca uwagę na "fatalny w skutkach eksperyment polityczny" w postaci zarządu, który kierował spółką w latach 2024–2025 z prezesem Ryszardem Jantą na czele. Dziennik twierdzi, że w skład zarządu wchodzili ludzie bez doświadczenia w górnictwie, sprowadzeni z uczelni ekonomicznej.

Związkowcy odrzucają propozycję zarządu o czasowym zawieszeniu świadczeń płacowych

"Rzeczpospolita" dotarła do pisma, w którym organizacje związkowe JSW wyrażają negatywne stanowisko wobec propozycji zarządu dotyczących czasowego zawieszenia wybranych świadczeń płacowych. Związki zawodowe uważają, że porozumienie w obecnej formie to próba obarczenia pracowników kosztami niekompetencji zarządu i organów nadzorczych spółki.

Super Biznes SE Google News

Polecany artykuł:

JSW grozi utrata płynności. Co z wypłatami dla pracowników?
Górnicy na ulicach
QUIZ PRL. Tak pracowano w PRL
Pytanie 1 z 16
Ten popularny w Polsce kobiecy zawód już nie istnieje. Chodzi o:
QUIZ PRL. Tak pracowano w Polsce Ludowej
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JSW