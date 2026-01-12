JSW na krawędzi upadku? Kulisy dramatycznej sytuacji w spółce węglowej

Kluczowe problemy JSW: niekompetentne zarządzanie, wysokie koszty pracy i polityczne wpływy.

Fundusz płac w JSW wzrósł o 60% w latach 2021-2023, mimo trudnej sytuacji finansowej spółki.

Związki zawodowe odrzucają propozycje zarządu dotyczące obniżenia świadczeń pracowniczych.

Dramatyczna sytuacja JSW. Co do niej doprowadziło?

"Rzeczpospolita" podkreśla, że JSW znalazła się na skraju bankructwa nie tylko z powodu niskich cen węgla na światowych rynkach, ale także z powodu wzrostu kosztów wydobycia. To jednak tylko część problemu.

Gazeta wskazuje, że rozbuchane wynagrodzenia pracowników JSW w ostatnich latach, będące efektem układów politycznych między zarządem a związkami zawodowymi, również miały istotny wpływ na sytuację. Podkreśla się, że koszty pracownicze stanowią aż 50% kosztów kopalń i nie są powiązane z wydajnością.

Według danych opublikowanych przez dziennik, fundusz płac w JSW wzrósł z 4,6 mld zł do 7,4 mld zł w latach 2021–2023, co oznacza wzrost o 60%. Działo się to pomimo pogarszającej się kondycji finansowej spółki. Dodatkowo, porozumienia ze związkami zawodowymi z lat 2018, 2021 i 2023 gwarantowały górnikom m.in. deputat węglowy, dodatki BHP i ochronę umów o pracę na 10 lat, co – jak zauważają eksperci cytowani przez "Rzeczpospolitą" – zwiększało obciążenia finansowe JSW.

Redakcja "Rzeczpospolitej" zwraca uwagę na "fatalny w skutkach eksperyment polityczny" w postaci zarządu, który kierował spółką w latach 2024–2025 z prezesem Ryszardem Jantą na czele. Dziennik twierdzi, że w skład zarządu wchodzili ludzie bez doświadczenia w górnictwie, sprowadzeni z uczelni ekonomicznej.

Związkowcy odrzucają propozycję zarządu o czasowym zawieszeniu świadczeń płacowych

"Rzeczpospolita" dotarła do pisma, w którym organizacje związkowe JSW wyrażają negatywne stanowisko wobec propozycji zarządu dotyczących czasowego zawieszenia wybranych świadczeń płacowych. Związki zawodowe uważają, że porozumienie w obecnej formie to próba obarczenia pracowników kosztami niekompetencji zarządu i organów nadzorczych spółki.

Górnicy na ulicach