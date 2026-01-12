JSW na krawędzi upadku? Kulisy dramatycznej sytuacji w spółce węglowej

- Kluczowe problemy JSW: niekompetentne zarządzanie, wysokie koszty pracy i polityczne wpływy.
- Fundusz płac w JSW wzrósł o 60% w latach 2021-2023, mimo trudnej sytuacji finansowej spółki.
- Związki zawodowe odrzucają propozycje zarządu dotyczące obniżenia świadczeń pracowniczych.
Dramatyczna sytuacja JSW. Co do niej doprowadziło?
"Rzeczpospolita" podkreśla, że JSW znalazła się na skraju bankructwa nie tylko z powodu niskich cen węgla na światowych rynkach, ale także z powodu wzrostu kosztów wydobycia. To jednak tylko część problemu.
Gazeta wskazuje, że rozbuchane wynagrodzenia pracowników JSW w ostatnich latach, będące efektem układów politycznych między zarządem a związkami zawodowymi, również miały istotny wpływ na sytuację. Podkreśla się, że koszty pracownicze stanowią aż 50% kosztów kopalń i nie są powiązane z wydajnością.
Według danych opublikowanych przez dziennik, fundusz płac w JSW wzrósł z 4,6 mld zł do 7,4 mld zł w latach 2021–2023, co oznacza wzrost o 60%. Działo się to pomimo pogarszającej się kondycji finansowej spółki. Dodatkowo, porozumienia ze związkami zawodowymi z lat 2018, 2021 i 2023 gwarantowały górnikom m.in. deputat węglowy, dodatki BHP i ochronę umów o pracę na 10 lat, co – jak zauważają eksperci cytowani przez "Rzeczpospolitą" – zwiększało obciążenia finansowe JSW.
Redakcja "Rzeczpospolitej" zwraca uwagę na "fatalny w skutkach eksperyment polityczny" w postaci zarządu, który kierował spółką w latach 2024–2025 z prezesem Ryszardem Jantą na czele. Dziennik twierdzi, że w skład zarządu wchodzili ludzie bez doświadczenia w górnictwie, sprowadzeni z uczelni ekonomicznej.
Związkowcy odrzucają propozycję zarządu o czasowym zawieszeniu świadczeń płacowych
"Rzeczpospolita" dotarła do pisma, w którym organizacje związkowe JSW wyrażają negatywne stanowisko wobec propozycji zarządu dotyczących czasowego zawieszenia wybranych świadczeń płacowych. Związki zawodowe uważają, że porozumienie w obecnej formie to próba obarczenia pracowników kosztami niekompetencji zarządu i organów nadzorczych spółki.
