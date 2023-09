i Autor: Shutterstock Urząd Skarbowy

Kosmiczny zwrot 190 tys. zł ze skarbówki. Pieniądze czekają, chętnych brakuje

Ulga na ekspansję, nazywana także "ulgą prowzrostową " wprowadzona w ramach Polskiego Ładu to jedna z najprostszych ulg, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy. Odliczyć można do 1 mln zł wydatków, co oznacza 190 tys. zł oszczędności rocznie. Wydatki odliczyć można dwukrotnie, w pełnej wysokości. Jakie trzeba spełnić warunki i co można odliczyć?