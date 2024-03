Kotecki z RPP prognozuje. Szykuje się gwałtowny skok cen

Kultowa marka upada i masowo zwalnia ludzi! To już plaga bankructw

Tempo wzrostu cen znowu przyspieszy w kolejnych miesiącach

"Inflacja jest tylko na chwilę w tym celu, za chwilę znowu wzrośnie. Od ponad 30 miesięcy jest ponad celem i mogła być prawdopodobnie dużo wcześniej trwale sprowadzona do niskiego poziomu. Wygląda na to, że w lutym i marcu mamy niską inflację, ale już w kwietniu, maju, czerwcu ona zacznie rosnąć, być może nawet do poziomu 7-8 proc., może nawet trochę wyżej. Procesy inflacyjne w gospodarce nie skończyły się" - powiedział Kotecki w TVP Info.

Jak wskazał, na ostatni spadek inflacji wpływ miały efekty bazowe.

"Mamy dziś niską inflację, bo na świecie ceny ropy naftowej, węgla, gazu bardzo mocno spadły w porównaniu z tym co było 12 miesięcy temu. (...) Efekty bazowe za chwile wygasną" - powiedział członek RPP.

W lutym wskaźnik CPI w Polsce wyniósł 2,8 proc. rdr i 0,3 proc. mdm.

Marcowe dane o inflacji Główny Urząd Statystyczny opublikuje w piątek, 29 marca.

