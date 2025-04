Wenecja wprowadza opłaty za wjazd do miasta. Od kiedy?

ORLEN startuje z wiosenną promocją: Szczegóły oferty, rabaty na paliwa VERVA i EFECTA

Wiosenna promocja na stacjach paliw ORLEN wystartowała 18 kwietnia i potrwa do 4 maja. To kolejna odsłona akcji, która ma zachęcić kierowców do tankowania na stacjach tej sieci. Tym razem ORLEN przygotował dla użytkowników aplikacji ORLEN VITAY atrakcyjne rabaty na paliwa VERVA i EFECTA.

Każdy użytkownik aplikacji ORLEN VITAY otrzyma 15 zł rabatu na pierwsze tankowanie paliw VERVA i EFECTA. To jednak nie wszystko. Przy kasie klient otrzyma dodatkowo kupon o wartości 10 zł, podobnie przy kolejnych zakupach spełniających warunek promocyjny. Aby skorzystać z promocji, wystarczy zatankować minimum 30 litrów benzyny lub oleju napędowego. Kupony o wartości 10 zł uprawniające do uzyskania rabatu będzie można zrealizować na stacjach ORLEN aż do 16 maja. Z rabatu można korzystać wielokrotnie.

Jan Tar, Dyrektor Wykonawczy ds. Sprzedaży Detalicznej ORLEN, podkreśla, że promocja ma na celu umilenie klientom świątecznych i majówkowych podróży: "Przygotowaliśmy atrakcyjną promocję na nasze paliwa z myślą o zbliżających się Świętach Wielkanocnych i majówce, które są doskonałą okazją do wyjazdów i spędzenia czasu z najbliższymi. Chcemy w tym wyjątkowym czasie podarować naszym klientom dodatkową zniżkę, która odciąży ich portfele."

Jak skorzystać z promocji? Warunki uczestnictwa, aplikacja ORLEN VITAY, kupony rabatowe

Aby w pełni skorzystać z promocji, należy być zarejestrowanym użytkownikiem aplikacji ORLEN VITAY. To właśnie w aplikacji aktywuje się jednorazowy kupon mobilny, który uprawnia do 15 zł rabatu przy zatankowaniu minimum 30 litrów benzyny lub oleju napędowego.

Niezależnie od tego, każdy klient, który zatankuje 30 litrów benzyny lub oleju napędowego, otrzyma na wydrukowanym paragonie dodatkowy kupon o wartości 10 zł. Kupon ten można wykorzystać na kolejne zakupy z oferty paliwowej lub pozapaliwowej ORLEN za minimum 11 zł. Należy jednak pamiętać, że z promocji wyłączone są niektóre kategorie produktów pozapaliwowych, wskazane w regulaminie akcji. Kupony paragonowe można zbierać przez cały czas trwania promocji, czyli do 4 maja, przy każdym tankowaniu minimum 30 litrów benzyny lub oleju napędowego. Można je realizować aż do 16 maja.

Niższe koszty tankowania w tej „podwójnej promocji” można łatwo przeliczyć na zniżki na litr paliwa. Średnio klienci ORLEN tankują jednorazowo około 38 litrów paliwa, a więc wykorzystanie kuponu mobilnego o wartości 15 zł przyniesie atrakcyjną zniżkę 39 groszy oszczędności na każdym litrze paliwa. Dodatkowo klienci zyskają kupony paragonowe na kolejne zakupy.

Dodatkowe udogodnienia na stacjach ORLEN: Mobilni kasjerzy, kolejkowanie nalewu, obustronne tankowanie

ORLEN dba nie tylko o atrakcyjne ceny, ale także o komfort i wygodę swoich klientów. Na około 400 stacjach paliw ORLEN w całej Polsce o sprawne tankowanie dbają Mobilni Kasjerzy. To pracownicy stacji wyposażeni w tablet z mobilną aplikacją kasową, drukarkę fiskalną oraz terminal płatniczy POS, które umożliwiają przyjęcie płatności za dowolny produkt z całej oferty stacji.

Rozwiązaniem usprawniającym tankowanie jest tzw. kolejkowanie nalewu. Kierowcy, którzy zatankują samochód, a za paliwo zamierzają zapłacić w kasie, mogą od razu przeparkować auto na wolne miejsce parkingowe, zwalniając dystrybutor innemu klientowi.

Kolejnym udogodnieniem jest możliwość obustronnego tankowania. Na ponad 1150 stacjach ORLEN węże przy dystrybutorach zostały wydłużone, dzięki czemu bez problemu sięgają do wlewów po drugiej stronie samochodu. Kierowcy mogą więc podjechać do każdego wolnego dystrybutora, a nie tylko tego, który znajduje się z tej samej strony, co wlew.

Bogata oferta gastronomiczna Stop.Cafe: Co można zjeść w trakcie podróży?

Podróżującym w okresie świątecznym i majówkowym ORLEN oferuje także bogatą ofertę gastronomiczną na stacjach ORLEN znajdujących się przy trasach szybkiego ruchu. W ofercie gastronomicznej Stop.Cafe znajdą smaczne i zdrowe posiłki dla całej rodziny, m.in. żurek, dania mięsne i rybne, naleśniki w różnych wersjach, a także desery i znakomitą kawę.

Program VITAY od ponad 20 lat umożliwia zbieranie punktów za tankowanie paliwa oraz zakup innych produktów na stacjach ORLEN. Punkty VITAY można wymieniać nie tylko na atrakcyjne nagrody rzeczowe i kupony rabatowe, ale także przeznaczyć na pomoc charytatywną.