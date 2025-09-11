Na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) pojawiła się informacja o projekcie uchwały Rady Ministrów w sprawie zmian w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Z wpisu wynika, że czeka nas redukcja części pożyczkowej oraz szereg uproszczeń w rozliczaniu inwestycji z Komisją Europejską. Za przygotowanie projektu odpowiada Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR).

Resort wyjaśnił, że planowana rewizja jest ostatnią zmianą KPO przed zakończeniem jego realizacji w III kwartale 2026 r. Kluczowym elementem jest redukcja części pożyczkowej o 5,1 mld euro. Decyzja w tej sprawie zapadła już 26 sierpnia 2025 r. „Zidentyfikowane w trakcie rewizji wolne środki finansowe zostaną alokowane tam, gdzie jest jeszcze możliwe ich zainwestowanie i skuteczne rozliczenie. Część pożyczkowa KPO będzie zredukowana o 5,1 mld euro, zgodnie z decyzją Rady Ministrów z 26 sierpnia 2025 r. Ponadto przeniesione zostanie do wcześniejszego rozliczenia to, co udało się zrealizować przed czasem, tak żeby zwiększyć wartość kolejnych wypłat z Komisji Europejskiej i ograniczyć presję na budżet państwa w 2026 r.” - czytamy we wpisie.

Ponadto, planowane jest przeniesienie do wcześniejszego rozliczenia tych projektów, które udało się zrealizować przed terminem. Ma to na celu zwiększenie wartości kolejnych wypłat z Komisji Europejskiej i zmniejszenie obciążenia budżetu państwa w 2026 r.

Uproszczenia i optymalizacja rozliczeń

Kolejnym ważnym elementem rewizji jest usunięcie z zakresu KPO szeregu mierników, w tym wskaźników pośrednich i niepowiązanych z wydatkowaniem środków z KPO. Ma to uprościć proces rozliczania i zminimalizować ryzyko niepełnych refundacji ze strony Komisji Europejskiej.

MFiPR podkreśla, że głównym celem rewizji jest zminimalizowanie ryzyka otrzymania niepełnych refundacji za ostatnie wnioski o płatność oraz utrzymanie i zapewnienie skutecznej realizacji kluczowych reform i inwestycji. Rewizja skupia się na:

Reinwestowaniu środków zwalnianych w wyniku niepełnych realizacji inwestycji do inwestycji wykazujących potencjał pełnej realizacji.Zmianie warunków rozliczenia inwestycji z Komisją Europejską w oparciu o wcześniejsze etapy realizacji.Wprowadzeniu maksymalnych uproszczeń dotyczących opisów reform i inwestycji oraz spodziewanych efektów.

Harmonogram i cele rewizji

Na początku września, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko informował, że planuje uzyskać mandat rządu do formalnej rewizji KPO na przełomie września i października, co pozwoliłoby na jej uruchomienie w październiku.

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) to program, który ma na celu wzmocnienie polskiej gospodarki. Składa się z 57 inwestycji i 54 reform. Przewiduje dla Polski 59,8 mld euro, w tym 25,27 mld euro w postaci dotacji i 34,54 mld euro w formie preferencyjnych pożyczek.

Do tej pory polskie KPO było zmieniane trzykrotnie. Pierwsza rewizja została zaakceptowana przez KE w listopadzie 2023 roku, druga w lipcu 2024 roku, zaś trzecia w czerwcu tego roku. Ostatnia rewizja zakładała przede wszystkim utworzenie Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności, wzmocnienie Państwowej Inspekcji Pracy, utworzenie funduszu gwarancyjnego na kredyty dla firm, wprowadzenie dofinansowania na wymianę tachografów w ciężarówkach oraz dwukrotne zwiększenie liczby szkół ocieplonych z dofinansowaniem z KPO.

Jan Szyszko, Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej - Karpacz 2025