Polska wynegocjowała z Komisją Europejską przedłużenie terminu na rozliczenie inwestycji z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Ostateczne potwierdzenie tej decyzji, która może uratować setki projektów, spodziewane jest na początku czerwca – informuje Business Insider, cytując minister funduszy Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. Czy to realny sukces, czy tylko odsunięcie problemu w czasie, biorąc pod uwagę krytyczne głosy ekonomistów?

Sukces negocjacji z Komisją Europejską – przedłużenie terminu rozliczeń KPO

Polska wynegocjowała wstępne porozumienie z Komisją Europejską w sprawie wydłużenia terminu na rozliczenie inwestycji z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Jak informuje Business Insider, powołując się na słowa minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, termin ma zostać przedłużony co najmniej o trzy miesiące, czyli do listopada 2026 roku. Ostateczne potwierdzenie tej decyzji ma nastąpić w pierwszych dniach czerwca.

Komentarz minister Pełczyńskiej-Nałęcz – dlaczego to ważna decyzja?

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podkreśla, że przedłużenie terminu rozliczeń KPO jest kluczowe dla wielu inwestycji. Jak czytamy w Business Insider, decyzja ta "może uratować setki inwestycji, które z powodu dwuletniej blokady KPO ścigają się dzisiaj z czasem". Dwuletnie opóźnienie we wdrażaniu KPO spowodowało, że wiele projektów stanęło w obliczu ryzyka niezakończenia w pierwotnym terminie. Przedłużenie daje szansę na ich dokończenie i uniknięcie utraty dofinansowania.

Krytyczne głosy ekonomistów ING – czy jest się z czego cieszyć?

Mimo optymizmu minister Pełczyńskiej-Nałęcz, nie wszyscy podzielają entuzjazm. Ekonomiści ING Banku Śląskiego, cytowani przez Business Insider, wyrażają krytyczne zdanie na temat tempa wykorzystania środków z KPO. Ich zdaniem, obecny poziom wypłat grantów w ramach KPO pozostaje "stosunkowo niski". Wskazują, że "poziom wypłat pozostaje stosunkowo niski i wynosi około 20 mld zł wypłat z grantów KPO z łącznej dostępnej puli prawie 110 mld zł grantów. Deadline na ich wykorzystanie upływa latem 2026". To stawia pod znakiem zapytania realną możliwość efektywnego wykorzystania wszystkich dostępnych środków, nawet po przedłużeniu terminu rozliczeń.

Stan wykorzystania środków z KPO – ile umów podpisano i ile pieniędzy wypłacono?

Polska podpisała w ramach KPO 758 tys. umów na ponad 100 mld zł (zarówno grantów, jak i pożyczek), a do podpisania są jeszcze umowy na 168 mld zł – informuje Business Insider, powołując się na dane Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Jednak, jak podkreśla portal, podpisanie umów nie jest równoznaczne z wypłatą środków. Biuro prasowe PFR poinformowało, że łączna kwota wypłat zrealizowanych przez fundusz do 20 maja na poczet beneficjentów grantów KPO wyniosła 20,1 mld zł. To pokazuje, że proces realnego przekazywania pieniędzy beneficjentom jest nadal w toku i wymaga przyspieszenia. Polska może otrzymać z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) w sumie 59,8 mld euro, w tym 25,27 mld euro w postaci dotacji i 34,54 mld euro w formie preferencyjnych pożyczek.

Nie było łatwo, ale jest! Mamy wstępne uzgodnienie z Komisją, by przedłużyć co najmniej o 3 miesiące czyli do listopada 2026 rozliczanie inwestycji w KPO. Ostateczne potwierdzenie - w pierwszych dniach czerwca. Ta decyzje może uratować setki inwestycji, które z powodu 2…— Katarzyna Pełczyńska (@Kpelczynska) May 27, 2025