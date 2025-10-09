Kraków, Poznań i Gdynia. Tu pojedzie RegioJet od grudnia 2025. Ile kosztuje bilet?

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
Marta Kowalska
2025-10-09 14:56

Od 14 grudnia czeski przewoźnik RegioJet uruchamia planowe połączenia kolejowe, obejmujące m.in. Poznań, Kraków i Gdynię. Oznacza to rozszerzenie dotychczasowego pilotażowego połączenia na linii Kraków–Warszawa. Ekspansja w Polsce oznacza nie tylko większą liczbę tras, ale też wprowadzenie nowego standardu podróży, który ma łączyć wysoką jakość usług z atrakcyjnymi cenami.

  • RegioJet od 14 grudnia uruchamia nowe trasy w Polsce, w tym Warszawa–Poznań i Kraków–Warszawa–Gdynia, a także połączenie do Pragi.
  • Bilety, dostępne od 4 listopada, oferują konkurencyjne ceny (np. 9 zł Kraków-Warszawa) oraz darmową wodę i Wi-Fi.
  • Przewoźnik stawia na wysoką jakość obsługi, planując zatrudnić w Polsce 300 osób.
  • Do 2026 roku RegioJet planuje uruchomić 11 nowych tras krajowych i międzynarodowych, m.in. do Berlina i Wiednia.

RegioJet rozwija ofertę w Polsce

Czeski przewoźnik kolejowy RegioJet, obecny na polskich torach od 2023 roku, intensyfikuje działalność na naszym rynku. Od 14 grudnia pasażerowie będą mogli podróżować nowymi trasami: Warszawa–Poznań, Kraków–Warszawa–Gdynia oraz Warszawa–Ostrawa–Praga. To rozszerzenie dotychczasowego pilotażu, prowadzonego na linii Kraków–Warszawa.

Sprzedaż biletów ruszy 4 listopada, dodatkowo przewoźnik otworzy własne kasy biletowe na dworcach w Krakowie, Warszawie i Poznaniu oraz planuje instalację automatów biletowych po uzyskaniu zgody PKP S.A.. Firma zapowiada połączenie przystępnych cen z wysoką jakością podróży, aby stać się przewoźnikiem pierwszego wyboru na trasach między głównymi polskimi miastami.

Obsługa pasażerów i polskie załogi

Równolegle rozwijana jest obsługa klienta. Każdy skład, liczący 7–8 wagonów, będzie prowadzony przez załogę liczącą do siedmiu osób: maszynistę, kierownika pociągu, dwóch baristów i czterech stewardów. Personel nie tylko pomoże z bagażem i udzieli informacji, ale także będzie serwował napoje.Docelowo RegioJet stworzy w Polsce zespół około 300 pracowników, co świadczy o długofalowych planach firmy.

Promocyjne ceny biletów

Do 13 grudnia bilety na trasie Kraków–Warszawa można kupić w cenie od 9 zł. To zachęta dla podróżnych, by sprawdzili standardy czeskiego operatora.

Przewoźnik oferuje cztery warianty podróży: Business, Relax, Standard i Low Cost. Wszystkie obejmują bezpłatną wodę i Wi-Fi, a w wyższych opcjach również kawę, soki i dodatkowe udogodnienia. Co ważne, pasażerowie mogą bezpłatnie anulować bilet do 15 minut przed odjazdem, a w przypadku opóźnienia otrzymają automatyczny zwrot kosztów.

Nowe kierunki

Plany firmy sięgają dalej niż grudzień 2025. Od 2026 roku na tory wyjedzie nawet potrójnie więcej połączeń, a lista kierunków zostanie znacząco poszerzona. Wśród nowych tras znajdą się m.in.:

* Warszawa–Poznań–Berlin,

* Warszawa–Poznań–Wrocław,

* Gdynia–Gdańsk–Warszawa–Katowice–Wiedeń,

* Przemyśl–Kraków–Ostrawa–Praga.

Łącznie przewoźnik planuje obsługiwać 11 nowych tras krajowych i międzynarodowych.

Pociągi RegioJet
7 zdjęć
PTNW - Renata Kaznowska

