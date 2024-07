Kredyt "Na Start" rusza po zmianach. Kto i ile dostanie dopłaty na mieszkanie?

Globalna awaria to nie cyberatak. "Naprawa może potrwać do kilku dni"

Nowa wersja kredytu "Na start". Znamy kluczowe terminy

Ostatnia wersja kredytu "Na start" spowodowała wiele uwag i kontrowersji, to też resort opublikował nową wersję projektu, która ma być adresowana "do tych, którzy tego wsparcia naprawdę potrzebują". Wsparcie będzie również ograniczone do 15 tys. wniosków na kwartał, z wyjątkiem dwóch pierwszych, po starcie programu (25 tys. w pierwszym i 20 tys. w drugim).

Kiedy będzie kupić mieszkania w ramach kredytu "Na start"? Przy założeniu, że projekt przejdzie ścieżkę legislacyjną, nabór wniosków na kredyty ruszy od 15 stycznia 2025 roku. Program jest docelowo zaplanowany na trzy lata, czyli do 31 grudnia 2027 roku.

Skąd ten termin? Autorzy projektu wskazują, że dopłaty mają charakter interwencji państwa ze względu na wysokie stopy procentowe. Przewiduje się, że do końca 2027 roku stopy procentowe, jak i inflacja będą na tyle niskie, że pomoc państwa w zakupie mieszkania nie będzie potrzebna.

Jednocześnie dopłaty do rat kredytów mieszkaniowych "Na start" udzielanych na kredyt konsumencki na pokrycie kosztów partycypacji w SIM/TBS, lub wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowych będą utrzymane bezterminowo.

Dla kogo kredyt "Na start"? Nie tylko kryterium dochodowe

O kredyt hipoteczny z programu "Na start" będą mogły ubiegać się tylko osoby, które nie mają mieszkania, domu, nie miały go wcześniej (chyba, że to udział nie większy niż 50 proc.) w prawie własności mieszkania, albo spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, uzyskany w drodze dziedziczenia lub darowizny. Gdy kredyt biorą dwie osoby (np. małżeństwo) nie mogą posiadać razem udziału wyższego niż 50 proc. prawa własności do mieszkania/spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu uzyskanego w drodze dziedziczenia lub darowizny. Np. jeśli mąż ma 25 proc. prawa do lokalu i żona ma 25 proc., to mogą skorzystać z programu. Jeśli jedna osoba ma jednak 50 proc. praw, a druga 25 proc., już nie kwalifikują się do kredytu "Na start". Gdy jedna z osób odstąpi od umowy, to kwota dopłaty zostanie ponownie przeliczona i zmniejszona do nowej wielkości gospodarstwa domowego.

O dopłaty ubiegać się single do 35. roku życia nie mający dzieci. Jeśli gospodarstwo domowe tworzą przynajmniej dwie osoby, limitu wieku nie ma. Co ciekawe, dopłaty do kredytu mogą być udzielone nawet w przypadku, gdy dwie osoby nie będą w związku małżeńskim. W takim wypadku oboje kredytobiorców zakupuje nieruchomość na zasadach współwłasności łącznej, lub ułamkowej po 50 proc.

Z kolei gospodarstwa z przynajmniej trójką dzieci będą musiały zaciągnąć kredyt na dużo korzystniejszych warunkach, nawet jeśli mają już mieszkanie. Kredyt "Na start" w takim wypadku będzie służył poprawieniu warunków mieszkaniowych (np. na kupnie większego mieszkania).

Do tego dochodzi kryterium dochodowe, dotyczące wniosków, które zostaną złożone do 31 grudnia 2025 roku:

7 tys. zł netto miesięcznie dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,

netto miesięcznie dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, 11 tys. zł netto miesięcznie dla gospodarstwa dwuosobowego,

netto miesięcznie dla gospodarstwa dwuosobowego, 14,5 tys. zł netto miesięcznie dla gospodarstwa trzyosobowego,

netto miesięcznie dla gospodarstwa trzyosobowego, 18 tys. zł netto dla czteroosobowego gospodarstwa domowego (z dwójką dzieci).

Co istotne, jeśli przekroczymy kryterium dochodowe, dalej jest szansa na skorzystanie dopłaty. Będą one jednak pomniejszone o każdą złotówkę ponad limit - o 50 groszy w przypadku singla, a dla gospodarstw dwuosobowych, lub większych o 25 groszy.

Jak duże i drogie mieszkanie można kupić w programie "Na start"?

W programie kredytu "Na start" nie będzie kryterium za metr kwadratowy mieszkania. Będzie jednak limit dotyczący wielkości, singiel może wziąć kredyt na maksymalnie 50 mkw. mieszkania, a każda dodatkowa osoba w gospodarstwie domowym zwiększa limit o 25 mkw. Czyli przykładowo gospodarstwo domowe z dwójką dzieci, może zaciągnąć zobowiązanie na maksymalnie 100 mkw. mieszkania.

Co istotne, można kupić większe mieszkanie niż wyznaczono limicie, ale wtedy dopłata będzie pomniejszana o 50 zł za każdy metr powyżej limitu.

Ile wyniosą dopłaty do kredytów "Na start"?

Przy kredycie mieszkaniowym "Na start" Bank Gospodarstwa Krajowego może udzielić gwarancji wkładu własnego, na poziomie 20 proc. wartości nieruchomości, ale nie więcej niż 100 tys. zł.

Dopłaty będą zależne od liczebności osób w gospodarstwie domowym. Tym samym oprocentowanie wyniesie:

1,5 proc. dla gospodarstw domowych, w których nie ma dziecka

dla gospodarstw domowych, w których nie ma dziecka 1 proc. dla gospodarstwa domowego z jednym dzieckiem

dla gospodarstwa domowego z jednym dzieckiem 0,5 proc. dla gospodarstwa domowego z dwójka dzieci

dla gospodarstwa domowego z dwójka dzieci 0 proc. dla gospodarstwa domowego, w którego skład wchodzi troje, lub więcej dzieci oraz w przypadku kredytów konsumenckich na pokrycie kosztów partycypacji w SIM/TBS lub wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej.

Choć nie ma kryterium ceny za metr kwadratowy, to istnieje możliwość wzięcia kredytu maksymalnej kwocie objętej dopłatami (nie wliczając wkładu własnego). Wynoszą one:

do 200 tys. zł - dla singla

- dla singla do 400 tys. zł - dla dwuosobowego gospodarstwa domowego

- dla dwuosobowego gospodarstwa domowego do 500 tys. zł - dla czteroosobowego gospodarstwa domowego

- dla czteroosobowego gospodarstwa domowego do 600 tys. zł - dla pięcioosobowego, lub większego gospodarstwa domowego.

Można wziąć większy kredyt, ale wtedy część wykraczająca poza limit nie będzie objęta dopłatami.

Jakie raty w kredycie na mieszkanie "Na start"?

Kredyt "Na start" będzie udzielany w systemie rat malejących, ale dopłaty będą skonstruowane tak, aby kredytobiorca płacił raty na stałym poziomie.

Jak czytamy w "Rzeczpospolitej", na przykładzie kredytu na 400 tys. zł, pierwsza rata miałaby wynosić 3673 zł, z czego kredytobiorca płaciłby jedynie 1666 zł (dopłata wyniesie 2007 zł). Z czasem dopłata by malała, ale z racji, że również jest to kredyt z ratą malejącą, kredytobiorca dalej płaciłby 1666 zł miesięcznie.

Jednocześnie w miastach wojewódzkich, w których wartość odtworzeniowa metra kwadratowego lokalu mieszkalnego jest o 25 proc. wyższa niż w całym kraju, dane płoty będą zwiększane o 10 proc. Czyli przy kredycie na 600 tys. zł, będzie to 660 tys. zł. W miastach, w których wartość odtworzenia lokalu jest wyższa o co najmniej 50 proc. (obecnie to kryterium spełnia jedynie Warszawa), kwoty bazowe dopłat będą zwiększone o 20 proc, czyli zamiast 600 tys. zł będzie to 720 tys. zł.

Program w latach 2025-2034 ma kosztować 19,4 mld zł (z czego 17 mld zł, to "Na start", a reszta, to "Bezpieczny kredyt 2 proc."). W programie mogą jeszcze zajść zmiany na ścieżce legislacyjnej.