Z najnowszego raportu UCE Research wynika, że zaledwie 11,3 proc. Polaków w wieku 18-25 lat zamierza w 2025 roku starać się o kredyt mieszkaniowy. Przeciwną decyzję podjęło aż 80,9 proc. badanych, a 3,8 proc. z nich już posiada takie zobowiązanie. Te dane rzucają światło na realia finansowe i plany życiowe młodego pokolenia w kontekście zakupu nieruchomości.

Adrian Parol, konsultant merytoryczny raportu, cytowany przez PAP, podkreśla, że zdolność kredytowa jest kluczowym czynnikiem ograniczającym dostęp młodych ludzi do kredytów mieszkaniowych. "Osoby bez dużego doświadczenia zawodowego potrzebują przepracować kilka lat, aby osiągnąć odpowiedni poziom zarobków i stabilne warunki zatrudnienia, a tym samym – stać się wiarygodnym klientem dla banku" – zaznacza Adrian Parol.

Brak historii kredytowej, niskie zarobki na początku kariery zawodowej oraz niepewne formy zatrudnienia to częste przeszkody, które uniemożliwiają młodym osobom uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej.

Kto ma szansę na Kredyt?

Raport wskazuje, że zamiar zaciągnięcia kredytu częściej deklarują mężczyźni niż kobiety. Ponadto, skłonność do zadłużenia się w celu zakupu mieszkania rośnie wraz z dochodami. Osoby z miesięcznym dochodem netto na poziomie 7000-8999 zł oraz z wyższym wykształceniem częściej rozważają taką opcję. Interesujące jest również miejsce zamieszkania – potencjalni kredytobiorcy to głównie mieszkańcy miast liczących od 100 tys. do 199 tys. ludności. "Młode osoby o wysokich zarobkach mają szansę na zakup mieszkania na kredyt i część z nich chce z niej skorzystać. Jednak takie dochody w ww. grupie wiekowej raczej należą w Polsce do rzadkości. Jeśli ktoś dobrze zarabia, ma stabilne warunki zatrudnienia i jeszcze do tego chce kupić nieruchomość w nie największym mieście, tylko np. blisko niego, to rzeczywiście może sobie na to pozwolić. Rozbieżności w cenach mieszkań w całym kraju są naprawdę duże. Zdecydowanie większym wyzwaniem jest zakup własnego lokum w Warszawie niż np. w Elblągu" – wyjaśnia Adrian Parol.Te słowa eksperta podkreślają, że realne możliwości zakupu mieszkania na kredyt zależą od wielu czynników, w tym od zarobków, stabilności zatrudnienia oraz lokalizacji.

Niepewność i brak planów na przyszłość

Autorzy raportu zwracają uwagę na jeszcze jeden istotny aspekt – brak chęci wiązania się na stałe z jednym miejscem zamieszkania. Wiele młodych osób nie ma jeszcze sprecyzowanych planów na przyszłość i nie wie, gdzie będzie chciało mieszkać za kilka lat. "Demotywująca jest również obawa przed zaciąganiem długoletnich zobowiązań" – dodaje Parol. Długoterminowy kredyt hipoteczny to poważna decyzja, która wymaga przemyślenia i pewności co do przyszłości. Młodzi ludzie, którzy cenią sobie elastyczność i mobilność, często wolą poczekać z takimi zobowiązaniami.

Często zdarza się, że młodzi ludzie wolą przeznaczać nadwyżki finansowe na bieżącą konsumpcję, podróże i realizację swoich pasji. W dobie łatwego dostępu do dóbr i usług, a także możliwości podróżowania po świecie, priorytety młodych ludzi mogą być inne niż pokolenia ich rodziców.

"Podjęcie decyzji o wzięciu kredytu wymaga nie tylko dojrzałego podejścia do życia, ale - w dzisiejszych czasach - również sporej odwagi" - podsumowuje Parol.

W obliczu niepewnej sytuacji gospodarczej, rosnących stóp procentowych i wysokich cen nieruchomości, decyzja o zaciągnięciu kredytu hipotecznego wymaga odwagi i wiary w stabilną przyszłość finansową.

Raport powstał na podstawie badania opinii publicznej, zrealizowanego przez UCE Research w grupie ponad tysiąca osób w wieku 18-25 lat. Reprezentatywna próba pozwoliła na uzyskanie wiarygodnych danych i wyciągnięcie wniosków dotyczących planów młodych Polaków w zakresie zakupu nieruchomości na kredyt.

