Kredyt studencki 2023/2024. Możesz dostać aż 60 tys. zł!

Kto może skorzystać z kredytu studenckiego?

O kredyt studencki może ubiegać się każdy student, który nie ukończył jeszcze 30. roku życia oraz doktoranci do 35 lat. Trzeba jednak spełniać ważny, aby móc ubiegać się o pożyczkę. W roku akademickim 2023/2024 maksymalna wysokość dochodu netto uprawniająca do otrzymania kredytu studenckiego wynosi 3 500 zł na osobę w rodzinie.

Kredyt jest przyznawany na preferencyjnych warunkach i dostępny przez cały rok. Co ważne - można go dostać niezależnie od otrzymywanych świadczeń stypendialnych. Procedura składania wniosku jest jednorazowa, a student będzie otrzymywać kredyt przez cały okres studiów. Kredyt studencki można uzyskać jeden raz na maksymalnie 6 lat.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek można składać w następujących instytucjach:

* PKO Bank Polski S.A.,

* Bank PEKAO S.A.,

* Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Kredyt studencki – ile można dostać?

Kredyt może być w całości poręczony przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a więc student nie musi martwić się o to, czy dochody rodziców pozwolą na odpowiednie zabezpieczenie spłaty. Na decyzję czeka się do 30 dni, a student sam decyduje w jakiej wysokości środki chce otrzymywać z banku w czasie studiowania. Można wybrać kwotę od 400 zł do 1 000 zł miesięcznie. W trakcie pobierania kredytu student może dokonać zmiany wysokości otrzymywanych środków, dostosowując je do aktualnych potrzeb.

W ciągu roku można uzyskać nawet 10 000 zł w ramach kredytu studenckiego. W trakcie jednolitych studiów magisterskich o długości pięciu lat uzyskać można do 50 000 zł. Z kolei na studiach 6-letnich jest to nawet 60 000 zł.

Spłata kredytu studenckiego

Rozpoczęcie spłaty następuje dopiero dwa lata od ukończenia studiów. Spłata kredytu odbywa się na bardzo korzystnych warunkach finansowych – odsetki wynoszą jedynie połowę stopy redyskontowej weksli NBP, a okres spłaty rozkłada się na okres dwukrotności pobierania kredytu, a więc miesięcznie absolwent spłaca połowę tego co otrzymywał miesięcznie na studiach! Przykładowo student pobierający miesięcznie 800 zł, dwa lata po zakończeniu studiów będzie spłacał około 400 zł miesięcznie. Jeżeli student pobierał środki przez 40 miesięcy, spłaca przez 80 miesięcy w równych ratach miesięcznych.

Czy można liczyć na umorzenie kredytu studenckiego?

Kredyt może zostać umorzony w przypadku, gdy student znalazł się bardzo trudnej sytuacji życiowej bądź ukończył studia z wyróżniającym wynikiem. Bank Gospodarstwa Krajowego umarza 50 proc. kwoty kredytu tym studentom, którzy ukończą naukę w grupie do 1 proc. najlepszych absolwentów, 35 proc. w grupie 1,01–5 proc. najlepszych absolwentów i 20 proc. – w grupie od 5,01 proc. do 10 proc. najlepszych studentów.

Kredyt studencki — oprocentowanie

Oprocentowanie kredytu studenckiego to suma marży banku i 1,2 stopy redyskontowej weksli NBP. Kredytobiorca spłaca wyłącznie odsetki o wartości połowy oprocentowania. Reszta jest spłacana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Kredytów Studenckich. Maksymalna marża banku wynosi 2 proc.

Quiz PRL. Lektury szkolne w PRL, czyli co autor chciał powiedzieć Pytanie 1 z 10 Bohater "Plastusiowego pamiętnika" mieszkał w: piórniku plecaku norce Dalej