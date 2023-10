Rata kredytu niższa o prawie 500 zł! Kiedy zadziała obniżka stóp procentowych?

Różne scenariusze spadku rat kredytów hipotecznych

Warto tutaj odnieść się do obliczeń sprzed niemal miesiąca. Dotyczyły one trzech przykładowych kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem, posiadających marżę 1,50%. Załóżmy, że oprocentowanie wspomnianych „hipotek” już spadło po uwzględnieniu przez bank stopy WIBOR 3M z samego początku października (spadek z 6,90% do 5,74%). Taka zmiana skutkowałaby następującą obniżką równej raty:

Kredyt o wartości 350 000 zł (25 lat) - zmiana z 2 795 zł do 2 528 zł

Kredyt o wartości 450 000 zł (30 lat) – zmiana z 3 428 zł do 3 067 zł

Kredyt o wartości 550 000 zł (35 lat) – zmiana z 4 067 zł do 3 607 zł

Możemy również założyć, że do początku przyszłego roku nie będzie kolejnych obniżek stóp procentowych NBP. Wówczas bank w styczniu 2024 r. mógłby uwzględnić WIBOR 3M na poziomie 5,50%. Związana z tym obniżka równej raty wyglądałaby następująco:

Kredyt o wartości 350 000 zł (25 lat) – zmiana z 2 528 zł do 2 474 zł

Kredyt o wartości 450 000 zł (30 lat) – zmiana z 3 067 zł do 2 994 zł

Kredyt o wartości 550 000 zł (35 lat) – zmiana z 3 607 zł do 3 514 zł

Dwie obniżki rat przykładowych kredytów ujmowane łącznie na pewno mogą być odczuwalne dla budżetu domowego. Ostatnia decyzja RPP przyczyni się także do wzrostu zdolności kredytowej. Jeśli weźmiemy pod uwagę standardowy kredyt mieszkaniowy ze zmienną stopą (udzielany poza programem BK 2%), to zdolność kredytowa rodziny „2+1” z dochodem netto 8000 zł po październikowym „cięciu” stóp może wzrosnąć z 425 000 zł do 435 000 zł.

Podany wynik uwzględnia okres spłaty wynoszący 25 lat, maksymalny stosunek równej raty do dochodu netto na poziomie 50%, bufor na wypadek wzrostu stóp procentowych jako 2,50 punktu procentowego i spadek średniego zmiennego oprocentowania nowych kredytów mieszkaniowych z 8,00% (we wrześniu) do 7,75% (w październiku).

Szczegółowe wyliczenia prezentujemy w galerii.

Źródło: RynekPierwotny.pl