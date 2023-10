Glapiński: inflacja gwałtownie, szybko spada

Użytkownicy Facebooka dostają taką wiadomość. Co robić, gdy ją otrzymasz?

Glapiński po obniżce stóp procentowych

- Inflacja od mniej więcej pół roku właściwie prawie się nie zmienia, ceny są stałe. A od 5 miesięcy nawet lekko spadły - powiedział podczas konferencji prasowej Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego. Szef NBP zauważa, że idziemy w kierunku inflacji pełzającej, która praktycznie jest niezauważalna dla przeciętnego Kowalskiego. - Miesiąc temu nastąpił radosny moment, kiedy przestaliśmy być w świecie wysokiej inflacji. I jako wszyscy Polacy powinniśmy się z tego cieszyć - powiedział Glapiński. Celem inflacyjnym jest inflacja na poziomie 2,5 proc. Według teorii głoszonej przez szefa NBP kraje, które się rozwijają mają wyższą inflację, a te, które są w stagnacji gospodarczej, to mają niską inflację. Zatem z tego powodu, że się rozwijamy, to musimy się liczyć z wyższą inflacją. Mimo wszystko Glapiński dostrzega, że sytuacja geopolityczna wciąż jest niepewna, więc jeszcze wszystko może się zdarzyć. Na dziś prognozowana inflacja na 2024 rok to 4 proc.

