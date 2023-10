RPP obniżyła stopy procentowe. O tyle spadną raty kredytów [WYLICZENIA]

RPP obniżyła stopy procentowe o 0,25 pp. (0,25 proc.). W październiku stopa referencyjna spadła do 5,75 proc., a więc w ciągu dwóch miesięcy stopy spadły o 1 pp. (1 proc.). Obniżka po raz kolejny zmniejszy wysokość rat kredytów hipotecznych, ale nie tylko. O ile?

Jarosław Sadowski główny analityk Expandera wylicza, że decyzja oznacza, że w przypadku kredytu na kwotę 300 tys. zł, na 30 lat, udzielonego w kwietniu 2021 r., taka obniżka zmniejszy ratę o niecałe 50 zł.

Bartosz Turek główny analityk HRE Investment Trust z kolei podaje przykład długu zaciągniętego na 25 lat z 2 proc. marżą. Po tej decyzji, według wyliczeń analityka, przykładowo jeśli wzięliśmy 500 tys. zł, rata spadnie z 3773 zł do 3692 zł, a więc kredytobiorcy zostanie w portfelu 81 zł. W przypadku gdy pożyczyliśmy od banku 200 tys. zł rata spadnie z 1509 zł do 1477 zł. Tu różnica wynosi zaledwie 32 zł.

Jak zaznacza Jarosław Sadowski główny analityk Expandera, raty nie zależą bezpośrednio od poziomu stóp NBP, ale od stawki WIBOR. Stawka WIBOR 3M spadła natomiast do 5,74 proc. czyli o 1,16 pp. w porównaniu z sierpniem, a więc mocniej niż stopy NBP - wylicza Sadowski.

Jego zdaniem w przypadku wspomnianego wcześniej kredytu oznacza to spadek raty z 2 401 zł (przez ostatnie 3 miesiące) do 2 168 zł. Spadek jest większy niż wspomniane 50 zł ponieważ banki zwykle aktualizują oprocentowanie raz na 3 miesiące lub raz na 6 miesięcy, więc zmiana uwzględni zwykle jednocześnie obniżkę wrześniową i październikową.

-Wciąż jednak rata będzie znacznie wyższa niż w początkowym okresie spłaty. Dzięki rekordowo niskim stopom procentowym pierwsza rata wynosiła bowiem 1 173 zł - ocenia analityk z Expandera.

Na obniżkę raty trzeba trochę poczekać

Jak wyjaśnia Turek, oprocentowanie większości złotowych kredytów o zmiennym oprocentowaniu oparta jest o stawkę WIBOR. Ta jest co prawda zależna od poziomu stóp procentowych ustalanych przez RPP, ale notowania potrzebują trochę czasu, aby uwzględnić decyzje podejmowane przez to gremium.

-Do tego dochodzi fakt, że jeszcze banki muszą zdążyć ustalić ile kosztuje złotowy kredyt o zmiennym oprocentowaniu. To jest przeważnie aktualizowane w cyklach 3-miesięczych (gdy oprocentowanie oparte jest o wskaźnik WIBOR 3M) i półrocznych (gdy oprocentowanie jest oparte o WIBOR 6M). Może się więc okazać, że na obniżkę raty będziemy musieli poczekać maksymalnie kilka miesięcy pomimo podejmowanych decyzji o cięciu stóp procentowych- wyjaśnia Turek.

Również z obniżki mogą cieszyć się ci, którzy skorzystali z kredytów konsumpcyjnych. -Zmniejszy się bowiem maksymalny dopuszczalny przez prawo poziom oprocentowania do 18,5 proc. Dotychczas było to 19 proc., a przed wrześniową obniżką 20,5 proc.-mówi Sadowski.

Ponownie spadnie też oprocentowanie lokat bankowych

Sadowski dodaje, że obniżki oprocentowania lokat, banki zaczęły długo przed wrześniową decyzją RPP, bo już na początku tego roku.

-Według danych NBP najwyższe średnie oprocentowanie nowo zakładanych lokat obowiązywało w grudniu 2022 r. i wynosiło 6,25 proc. Z kolei w lipcu br. było to już 5,53%, a sierpniu 5,28%. Dane za wrzesień poznamy dopiero na początku listopada, ale patrząc na zmiany ofert z pewnością będzie to jeszcze niższy poziom- twierdzi Sadowski.

I dodaje, że przed spadkiem oprocentowania lokat można się częściowo zabezpieczyć wybierając produkty długoterminowe z oprocentowaniem stałym. Dla przykładu 3-letniej obligacje skarbowe pozwalają przez 3 lata utrzymać oprocentowanie na poziomie 6,85%.

Czeka nas cały cykl cięcia stóp procentowych?

Turek z HRE prognozuje, że jeśli wierzyć prognozom, to nie jest to koniec dobrych informacji dla kredytobiorców. Poranne notowania kontraktów terminowych z 3 października 2023 roku sugerowały bowiem, że w grudniu 2023 roku WIBOR 3M będzie na poziomie około 5 proc., a pod koniec 2024 roku spadnie w okolice 4 proc. Jeśli tak faktycznie się stanie, to będzie to oznaczało dalszy spadek rat – o kolejnych kilka procent jeszcze w bieżącym roku i nawet 15 proc.do końca roku przyszłego.

QUIZ PRL: Szkoła w czasach PRL-u. Chodziliście? Musicie to pamiętać! Pytanie 1 z 15 1. Autorem „Elementarza” był: Falski Fikalski Gomułka Dalej