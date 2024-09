Kredyt studencki 2024/2025. Minister nauki podał kryterium dochodowe

QUIZ PRL. Gwara PRL. Czy zrozumiesz co znaczą te wyrazy?

Co zrobić w przypadku nadużyć L4? Pracodawca może przeprowadzić kontrolę

Kredyt studencki - kto może starać o pożyczkę

Kredyt studencki to oferta skierowana do studentów oraz doktorantów potrzebujących wsparcia finansowego. Kredyt ten jest przyznawany na preferencyjnych warunkach i dostępny przez cały rok. Można się o niego ubiegać niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń stypendialnych.

O udzielenie kredytu studenckiego możesz ubiegać się, jeżeli spełniasz następujące warunki:

* masz status studenta dowolnych studiów: pierwszego i drugiego stopnia, ale przed rozpoczęciem nauki nie ukończyłeś 30 roku życia,

* masz status doktoranta i nie ukończyłeś jeszcze 35 lat,

* masz ważną legitymację studencką lub doktorancką,

* przedstawisz poręczenie spłaty kredytu – w postaci poręczenia osoby fizycznej, np. rodziców albo poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Kryterium dochodowe przy kredycie studenckim

O kredyt studencki mogą ubiegać się tylko studenci i doktoranci, którzy spełniają kryterium dochodowe. W roku akademickim 2024/2025 miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta uprawniający do otrzymania kredytu wynosi 4 000 zł (kwota netto).

Jak wypłacany jest kredyt studencki?

Kredyt studencki jest wypłacany w miesięcznych transzach przez 10 miesięcy w każdym roku akademickim (transze nie są wypłacane sierpniu i we wrześniu). Maksymalny okres, przez jaki może być wypłacany preferencyjny kredyt studencki, wynosi 6 lat (w przypadku studiów pierwszego i drugiego stopnia) i 4 lata (w przypadku studiów doktoranckich).

W roku akademickim 2024/2025 student lub doktorant posiada możliwość wyboru spośród czterech wysokości miesięcznej raty kredytu:

* 600 zł (rata podstawowa),

* 800 zł albo 1000 zł (rata podwyższona),

* 400 zł (rata obniżona).

Spłata kredytu studenckiego

Spłata kredytu studenckiego zaczyna się po upływie 2 lat od zakończenia studiów. Co istotne, kredyt będziesz spłacał dwa razy dłużej, niż były wypłacane jego transze (tj., jeżeli kredyt był wypłacany przez 5 lat, to po dwuletniej karencji, będziesz go spłacał przez 10 lat). W czasie korzystania z kredytu nie ponosisz żadnych kosztów związanych z odsetkami.

QUIZ PRL. Lektury szkolne w Polsce Ludowej Pytanie 1 z 15 Jak miała na imię para głównych bohaterów z powieści Henryka Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy”? Jaś i Małgosia Staś i Nel Jacek i Agatka Dalej