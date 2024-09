i Autor: materiały prasowe

Pierwsze mieszkanie

Kredyt zero procent na mieszkanie najwcześniej w maju 2025?

Co z kredytem "na start" nazywanym również kredytem "zero procent" ? W związku z powodzią pieniądze, które zaplanowano na realizację programu wsparciowego dla osób, które chcą kupić mieszkanie, nie będą wydane na cele mieszkaniowe w tym roku. Program oficjalnie przesunął się na połowę stycznia 2025. Tymczasem wszystko wskazuje na to, że realnie najwcześniej będzie mógł ruszyć najwcześniej w maju 2025.