Kredyty mieszkaniowe w 2023 roku będą bardziej dostępne. Wzrośnie zdolność kredytowa Polaków

Kredyty w Polsce

Kredyty z WIRON już od lipca. Będzie taniej?

WIBOR czy WIRON? Co będzie lepsze? Niebawem przekonają się o tym kredytobiorcy. Choć oferta taka mogłaby obowiązywać już od początku tego roku, to dopiero teraz banki szykują się do zmian. Jeden z największych banków w Polsce – Pekao – poinformował, że będzie gotowy udzielać kredytów opartych na nowym wskaźniku referencyjnym w drugiej połowie tego roku. Okazuje się, że gotowość w tym czasie zgłaszają też inne banki.