KRUS rozpoczęła wysyłkę deklaracji PIT za 2022 rok. Kto i kiedy dostanie?

PIT-y z KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła wysyłanie deklaracji podatkowych PIT za 2022 r. Trafią one do osób, które w 2022 r. przynajmniej raz pobrały jakiekolwiek świadczenia z KRUS. Chodzi o takie świadczenia jak: emerytura rolnicza, renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy, a także renta rodzinna. Deklaracje podatkowe PIT otrzymają również osoby, które otrzymały rodzicielskie świadczenie uzupełniające albo świadczenie niezrealizowane po osobie zmarłej. Wszystkie PIT-y KRUS przekaże w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2023 r.

Takie PIT-y wysyła KRUS:

PIT-40A (roczne obliczenie podatku przez organ rentowy) otrzymają emeryci i renciści oraz osoby uprawnione do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, którym Kasa rozliczyła podatek dochodowy za 2022 rok (tj. te które m.in. pobierały świadczenie z KRUS przez cały rok podatkowy i saldo ich rozliczenia wyniosło „0 zł” lub na ich koncie podatkowym powstała niedopłata podatku, która zostanie potrącona ze świadczenia za marzec 2023 r.).

PIT-11A (informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego) otrzymają emeryci i renciści oraz osoby uprawnione do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, którym zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi* Kasa nie mogła dokonać rozliczenia podatku i przekazać PIT-40A, ponieważ np. nie pobierali świadczenia przez cały 2022 rok, mają nadpłatę podatku.

PIT-11 to informacja o dochodach dla osób, które pobrały tzw. niezrealizowane świadczenie po osobie zmarłej (tj. emeryturę lub rentę przysługującą zmarłemu; nie dotyczy zasiłków pogrzebowych) lub alimenty potrącane ze świadczenia wypłacanego przez KRUS.

Zeznanie podatkowe przygotowane przez KAS zostanie udostępnione na portalu podatkowym www.podatki.gov.pl, w usłudze Twój e-PIT. Jeśli świadczeniobiorca nie złoży ww. zeznania to zeznanie przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową zostanie automatycznie uznane za złożone.

