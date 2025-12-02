Kryzys w górnictwie węgla kamiennego. 6 miliardów złotych straty

Sektor górnictwa węgla kamiennego odnotował stratę ponad 6 mld zł w ciągu trzech kwartałów 2025 roku.

Przychody sektora spadły w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

Koszty pracy w górnictwie są znacznie wyższe niż średnia krajowa.

Branża stoi w obliczu poważnych wyzwań finansowych i operacyjnych.

Gigantyczna strata w sektorze górnictwa węgla kamiennego! Ponad 6 milionów na minusie

W okresie trzech kwartałów 2025 roku wynik finansowy netto sektora górnictwa węgla kamiennego wyniósł aż 6,175 mld zł na minusie. Dla porównania, w analogicznym okresie 2024 roku strata wyniosła 9,202 mld zł. Mimo pewnej poprawy, sytuacja finansowa branży pozostaje bardzo trudna.

Przychody sektora w analizowanym okresie wyniosły 24,554 mld zł, podczas gdy w trzech kwartałach 2024 roku było to 31,08 mld zł. Szczególnie istotny jest spadek przychodów ze sprzedaży węgla, które wyniosły 14,717 mld zł wobec 19,03 mld zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Oznacza to, że sektor ma coraz większe problemy z generowaniem zysków ze swojej podstawowej działalności.

Rosnące koszty działalności i pracy w górnictwie węgla kamiennego

Koszty poniesione przez sektor w trzech kwartałach 2025 roku wyniosły 31,297 mld zł. W analogicznym okresie 2024 roku koszty te wyniosły 41,8 mld zł. EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) wyniosła -3,945 mld zł wobec -7,684 mld zł. Wysokie koszty, w połączeniu ze spadkiem przychodów, negatywnie wpływają na rentowność sektora górnictwa kamiennego.

Poniedziałkowe dane dotyczące przeciętnego kosztu pracy w Polsce w 2024 roku również nie napawają optymizmem. Najwyższe koszty pracy na jedną godzinę przepracowaną odnotowano w sekcji górnictwo i wydobywanie – aż 115,37 zł. To o 50,2 proc. więcej niż średnia wartość dla całej Polski. Przeciętny koszt pracy przypadający na jednego zatrudnionego w Polsce w 2024 roku wyniósł 10736 zł.

Górnicy na ulicach