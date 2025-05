Rząd Tuska dopłaci do rowerów elektrycznych. Sprawdź, jak zdobyć do 4,5 tys. zł

Rosnące zadłużenie firm IT w Polsce – skala problemu

Polski sektor IT, który przez lata uchodził za stabilny i dynamicznie rozwijający się, znalazł się w trudnej sytuacji. Firmy informatyczne notują wzrost zadłużenia, co może zwiastować poważniejsze problemy. Według danych Krajowego Rejestru Długów (KRD), branża IT ma do oddania wierzycielom ponad 317 mln zł. To zatrważająca kwota, zwłaszcza że w ciągu roku zadłużenie sektora wzrosło o niemal 20 proc.

Problem dotyka zarówno małych, jednoosobowych działalności gospodarczych, jak i większych spółek. Mali przedsiębiorcy mają do spłacenia 122 mln zł, natomiast zadłużenie spółek wynosi aż 195 mln zł. To pokazuje, że kłopoty finansowe nie omijają żadnej z grup podmiotów działających w branży IT.

"Aktualnie 7,3 tys. podmiotów działających w obszarze cyfrowej gospodarki ma niespłacone należności. To o ponad 5 proc. więcej niż rok temu" – alarmuje prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej Adam Łącki. Te dane wskazują na pogłębiający się problem i rosnącą liczbę firm IT, które mają trudności z regulowaniem swoich zobowiązań.

Przyczyny pogorszenia sytuacji finansowej w branży IT

Skąd tak nagły zwrot w kondycji finansowej firm IT? Eksperci wskazują na kilka kluczowych czynników, które przyczyniły się do pogorszenia sytuacji w branży. Po pierwsze, spadek liczby zamówień krajowych – w okresie spowolnienia gospodarczego wiele firm ogranicza inwestycje w nowe technologie, co bezpośrednio przekłada się na mniejsze przychody dla sektora IT.

Po drugie, rosnące koszty operacyjne i pracownicze – presja płacowa wciąż jest wysoka, a utrzymanie konkurencyjności wymaga inwestycji w rozwój pracowników. To wszystko generuje dodatkowe obciążenia finansowe dla firm IT.

Po trzecie, dłuższy cykl płatności w kontraktach – coraz częściej firmy IT muszą czekać dłużej na zapłatę za wykonane usługi, co negatywnie wpływa na ich płynność finansową. Wszystkie te czynniki razem tworzą trudne środowisko dla rozwoju i stabilności finansowej firm IT.

Konsolidacja sektora IT – co to oznacza dla rynku?

W obliczu narastających problemów finansowych, eksperci przewidują przyspieszenie konsolidacji w branży IT. Mniejsze firmy, które nie radzą sobie z rosnącym zadłużeniem i konkurencją, będą wchłaniane przez większe podmioty. Ten proces może prowadzić do zmian na rynku i wpłynąć na jego strukturę.

"Sektor ten jest w Polsce mocno rozdrobniony, więc konsolidacja w nim przyspieszy. Większe podmioty wchłoną mniejszych graczy" – prognozuje prezes KRD Adam Łącki. Konsolidacja może przynieść korzyści w postaci większej efektywności i lepszego wykorzystania zasobów, ale także wiązać się z ryzykiem ograniczenia konkurencji i innowacyjności.

Dla mniejszych firm IT oznacza to konieczność poszukiwania partnerów strategicznych lub przygotowanie się na przejęcie. Większe podmioty zyskują natomiast szansę na umocnienie swojej pozycji na rynku i rozszerzenie oferty. Konsolidacja branży IT to proces, który będzie miał istotny wpływ na jej przyszłość.