Rosnące koszty życia a rodzinne uroczystości

Koszty życia w Polsce stale rosną, co ma bezpośredni wpływ na decyzje finansowe Polaków. Uczestnictwo w weselach, komuniach czy chrzcinach wiąże się z wydatkami na dojazd, strój, nocleg, a przede wszystkim na prezent. Dla wielu osób, zwłaszcza tych z niższymi dochodami, te koszty stają się nie do udźwignięcia.

Z badania IBRiS wynika, że aż 40% badanych deklaruje, że z powodów finansowych nie zamierza brać udziału w uroczystościach weselnych. Jeszcze bardziej alarmujące jest to, że 32% rezygnuje z komunii, a 29% z chrzcin. To pokazuje, jak poważny wpływ na nasze życie społeczne ma obecna sytuacja ekonomiczna.

Rezygnacja z udziału w weselach dotyka najczęściej osoby w wieku 30-39 lat (46%) oraz 50-59 lat (44%). Problem ten szczególnie dotkliwie odczuwają mieszkańcy średnich miast (44%) oraz wsi (42%). Te dane wskazują, że kryzys finansowy najbardziej uderza w osoby w średnim wieku, które często mają na utrzymaniu rodziny i zmagają się z różnymi zobowiązaniami finansowymi.

Ile Polacy planują wydać na prezenty?

Mimo trudnej sytuacji finansowej, Polacy starają się nie rezygnować z tradycji obdarowywania prezentami. Autorzy badania IBRiS zapytali respondentów o to, jaki budżet planują przeznaczyć na prezenty z okazji wesel, komunii i chrzcin. W przypadku wesel, największy odsetek badanych, czyli 28%, deklaruje, że planuje wydać na prezent kwotę od 401 do 750 zł. Kolejne 24% zamierza przeznaczyć na ten cel od 201 do 400 zł. Mniejszy odsetek respondentów planuje wydać więcej: 13% - od 751 do 1000 zł, 8% - między 1001 zł a 1500 zł, a 4% - od 1501 do 2000 zł.

Na prezenty z okazji komunii i chrzcin najwięcej osób (18%) chce wydać między 401 a 500 zł. Kolejno badani wskazywali kwoty: od 201 do 300 zł (16%), 301 do 400 zł oraz 101 do 200 zł (po 14%). Między 501 a 600 zł planuje przeznaczyć 7%, a kwotę do 100 zł - 6%, od 601 do 700 zł - 3%. Zaledwie 1% respondentów deklaruje, że wyda na prezent powyżej tysiąca złotych.

Badanie na zlecenie Santander Consumer Banku zostało zrealizowane przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 2-10 kwietnia 2025 r. na próbie 1000 dorosłych Polaków.

