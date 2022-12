Fałszerstwo

Kserowali banknoty i płacili nimi za zakupy. Rodzina z Chorzowa otworzyła własną fabrykę pieniędzy

Policjanci z Chorzowa odkryli rodzinną "drukarnię" fałszywych pieniędzy. Drukarnia to jednak słowo nieco na wyrost – oszuści bowiem wielokrotnie kopiowali te same banknoty, a potem szli z nimi do okolicznych sklepów informuje Business Insider.