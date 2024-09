Książka o historii sukcesu NBP

Publikacja zawiera szczegółowy opis działań Narodowego Banku Polskiego w sferze polityki pieniężnej w czasie głębokich szoków po pandemii i w kryzysie energetycznym. – Jest to historia sukcesu NBP – wskazał prof. dr hab. Adam Glapiński. W książce ponadto opisano zagadnienia: dlaczego złoty, a nie euro, znaczenie gotówki w obiegu oraz złoto i rezerwy.

Chciałbym Państwu, to jest też istotne, zaprezentować książkę. Narodowy Bank Polski wydał książkę, w której przedstawia szczegółowy opis działań Narodowego Banku Polskiego w sferze polityki pieniężnej w czasie głębokich szoków po pandemii i w kryzysie energetycznym. Krok po kroku wyjaśnione są wszystkie decyzje Narodowego Banku Polskiego i okoliczności, które do tych decyzji zmuszały czy zachęcały. To jest historia sukcesu NBP. Jednoznaczna historia sukcesu. Mogliśmy mieć pecha i dokonać złych decyzji. To też byłoby całkowicie logiczne. Był okres wielkiego zamętu i niepewności. Ale przy tych dobrych i mądrych decyzjach mieliśmy też trochę szczęścia. I wszystkie decyzje, powtarzam wszystkie były trafne […] – powiedział prof. dr hab. Adam Glapiński, Prezes NBP.