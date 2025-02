Książki i inne pamiątki z PRL mogą być wiele warte. Kolekcjonerów nie brakuje

Praca do 74. roku życia. Wyższy wiek emerytalny także dla kobiet

Książki z PRL z dużą wartością. Przykładowo pierwsze wydania książek Lema

- Kolekcjonerzy literatury coraz częściej poszukują książek wydanych w PRL, szczególnie tych rzadkich i w dobrym stanie. Wartościowe są pierwsze wydania klasyków literatury, jak również książki z ciekawymi okładkami, które powstały w ograniczonym nakładzie. Stare książki z PRL mogą być warte od kilkudziesięciu do kilkuset złotych, a niektóre rzadkie pierwsze wydania nawet do 5000 zł – podaje serwis sepolnokrajenskie.naszemiasto.pl.

- Pierwsze wydania książek Stanisława Lema, szczególnie „Solaris” czy „Dzienniki gwiazdowe”, są bardzo cenne i poszukiwane przez fanów science-fiction oraz kolekcjonerów literatury. Jako jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy, Lem przyciąga uwagę zarówno w Polsce, jak i za granicą. Pierwsze wydanie „Solaris” Stanisława Lema może kosztować od 500 do nawet 1000 zł, w zależności od stanu egzemplarza - podaje serwis nowosci.com.pl.

Moneta 10 groszy z Polski Ludowej. Co sprawia, że poszukują jej kolekcjonerzy?

10 groszy z PRL bez drobnego znaku mennicy poniżej orła – takie okazy osiągają na aukcjach wartości rzędu 20 tys. zł. Znalezienie takiego nominału to nie tylko kwestia szczęścia. Ten środek płatniczy nie wszedł do obiegu. Jak to możliwe, że występuje gdziekolwiek?

Według prawdopodobnej hipotezy, władze Polski Ludowej zamówiły partię monet o nominale 10 groszy w innym kraju demokracji ludowej. Środki płatnicze o niskiej wartości z jakichś powodów nie weszły do obiegu. W latach ’90 NBP pozbywał się masowo „śmieci” takich jak niepotrzebne do niczego monety. Szczęśliwi nabywcy mogli kupić całe pakiety wartościowych monet za półdarmo, wtedy mało kto spodziewał się realiów przyszłych aukcji internetowych.

