Księża zapłacą wyższy podatek. Skarbówka nie podaruje im grosza

Opodatkowanie księży

Kto zapłaci większe podatki w 2025 roku? Okazuje się, że w grupie osób, które powinny spodziewać się większego opodatkowania są osoby duchowne. Wszystko wskazuje na to, że księża w Polsce zapłacą większe podatki. Jak podaje "Fakt", w przyszłym roku proboszczowie i wikariusze będą musieli oddać do skarbówki więcej pieniędzy niż dotychczas. Wysokość podatku, jakim objęci są księża, zależy od wielu czynników. Jednym z czynników decydujących o wysokości stawki jest wielkość parafii, w jakiej pracują. Stawka zależy też od tego, czy podatek odprowadza proboszcz czy wikariusz. W przypadku proboszczów, to jest to stawka od 611 zł na kwartał w przypadku terenu do tysiąca mieszkańców do 2201 zł, gdy jest ich ponad 20 tys. "Nieco inny podział jest w przypadku wikariuszy. W parafiach do 5 tys. mieszkańców ryczałt wynosi 181 zł kwartalne, powyżej 50 tys. mieszkańców – 708 zł" - podaje "Fakt" . W 2025 roku stawki mają być większe. Jak to będzie wyglądało w 2025 r.? Okazuje się, że zgodnie z opublikowanym dokumentem Ministerstwa Finansów, ryczałt płacony kwartalnie przez proboszczów będzie wynosił od 631 zł do 2273 zł. Zaś w przypadku wikariuszy będą to stawki od 186 zł do 731 zł.

Jak podsumował "Fakt" proboszczowie w ciągu roku zapłacą zatem od 2524 zł do 9092 zł podatku. Wikariusze - od 744 zł do 2924 zł. Dla porównania, osoba która pracuje na etacie za minimalną pensję krajową (w 2025 r. będzie to kwota 4 tys. 666 zł brutto) odda skarbówce 1836 zł rocznie podatku dochodowego - wyliczył dziennik.