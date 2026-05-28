Ranking "Budowlana Marka Roku" opiera się na ocenie tysięcy fachowców, którzy analizują produkty pod kątem jakości, funkcjonalności, dostępności i opłacalności.

Tegoroczna edycja może przynieść zaskakujące zmiany, ponieważ wykonawcy coraz częściej doceniają łatwość montażu i wsparcie techniczne, otwierając szansę dla nowych graczy.

Za badanie odpowiada ASM Research Solutions Strategy, które co roku analizuje preferencje kilku tysięcy fachowców pracujących na co dzień z materiałami budowlanymi. To właśnie wykonawcy oceniają marki pod względem jakości produktów, funkcjonalności, dostępności oraz opłacalności stosowanych rozwiązań.

Głos wykonawców ma coraz większe znaczenie

W czasach rosnącej konkurencji i presji kosztowej rekomendacje specjalistów stają się jednym z kluczowych czynników wpływających na decyzje zakupowe inwestorów. Wyniki badania pokazują skalę tego wpływu:

39,5 proc. wykonawców rekomenduje produkty nagrodzone tytułem Budowlanej Marki Roku,

52,4 proc. poleca materiały budowlane przy każdej realizowanej inwestycji,

34 proc. skutecznie przekonuje inwestorów do stosowania rekomendowanych rozwiązań,

aż 92 proc. inwestorów zwraca uwagę na nagrody, certyfikaty i oznaczenia jakości przed zakupem.

Eksperci rynku podkreślają, że dziś sama rozpoznawalność marki nie wystarcza. Coraz większe znaczenie mają doświadczenia wykonawców, jakość współpracy z producentem oraz praktyczne wsparcie oferowane fachowcom.

Ranking jako barometr rynku budowlanego

Badanie obejmuje ponad 50 kategorii produktowych, dzięki czemu stanowi szeroki obraz kondycji branży i zmieniających się trendów. Najwyżej ocenione marki otrzymują tytuły Złotej, Srebrnej i Brązowej Budowlanej Marki Roku. Z kolei producenci utrzymujący wysoką pozycję przez wiele lat zdobywają status Championów Roku.

Podczas uroczystego wydarzenia wręczane są również nagrody indywidualne dla wybitnych osobowości branży, kreujących skuteczne strategie marketingowe i produktowe.

Dla firm z branży budowlanej wyróżnienie jest nie tylko prestiżowym tytułem, ale także realnym argumentem sprzedażowym. W praktyce ranking pełni funkcję rynkowego drogowskazu zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i profesjonalistów związanych z sektorem budowlanym.

Nowi gracze mogą zaskoczyć branżę

Tegoroczna edycja może przynieść interesujące zmiany. Pojawiają się nowe kategorie innowacyjnych rozwiązań i produktów odpowiadające na potrzeby nowoczesnego budownictwa.

Eksperci ASM zwracają uwagę, że wykonawcy coraz częściej doceniają nie tylko jakość materiałów, ale również łatwość montażu, dostępność produktów czy wsparcie techniczne producenta. To sprawia, że nawet mniej znane marki mają szansę szybko budować swoją pozycję na rynku. Oficjalne ogłoszenie wyników rankingu Budowlana Marka Roku 2026 odbędzie się 10 czerwca 2026 roku podczas uroczystej gali w hotelu Windsor w Jachrance.

